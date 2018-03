Transferul pe care nu-l astepta NIMENI la Steaua! Jucatorul FANTOMA a impresionat. Are salariu de SOFER, dar poate juca in Champions League

Le-a atras atentia stelistilor dupa numai cateva aparitii si ar putea fi marea surpriza la reunirea echipei pentru noul sezon.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Steaua viseaza la castigarea campionatului. Are obiectiv intrarea in grupele Champions League sezonul viitor. Primul transfer surpriza pentru noul sezon ar putea fi un jucator aflat deja in club! Macedoneanul Mitrov, adus pentru echipa secunda, a avut evolutii peste asteptari si ar putea prinde un loc in lotul de reunire pentru 201.

"Daca va continua tot asa, are mari sanse sa fie macar incercat la prima echipa", spun surse de la Steaua.

Mitrov, 23 de ani, a semnat in toamna cu Steaua, desi nu mai jucase de doi ani intr-un meci oficial. Mijlocasul ofensiv i-a fost recomandat lui Gigi Becali de un nepot de-al sau si a primit un salariu de numai 500 de euro pe luna.

"L-am luat la echipa a doua ca e macedonean. Daca face fata, vine la echipa mare. L-a adus nepotul meu, trebuie sa-l mai las si pe el sa-si faca mendrele", a dezvaluit Becali la PRO X acum cateva luni.

Pana acum, Mitrov are doua goluri pentru FCSB 2, cu Metalul Buzau si Inainte Modelu.