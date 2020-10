TEAPA URIASA pentru FCSB! Becali n-a vrut sa dea 250.000 de euro, iar acum poate pierde milioane: "Ma suna impresari, pleaca pe milioane!"

Gigi Becali a fost interesat de transferul lui Gabriel Debeljuh la FCSB.

Finantatorul ros-albastrilor trebuia sa plateasca suma de 250.000 de euro pentru a-l transfera pe atacantul croat, dar acesta nu a mai fost de acord, reorientandu-se spre alt fotbalist.

Astfel, CFR Cluj a intrat pe fir si l-a achizitionat pe Debeljuh, fotbalist ce n-a dezamagit de cand a venit in Gruia. Croatul l-a suplinit cu succes pe Omrani, francezul trecand printr-o forma mai slaba

Potrivit fostului sau antrenor de la Hermannstadt, Vasile Miriuta, atacantul croat este urmarit cu atentie de echipe din strainatate, iar clujenii pot face rost de milioane de euro de pe urma vanzarii lui Debeljuh.

"Eu sper sa marcheze Debeljuh, l-am avut la Sibiu si atunci cand m-au intrebat cei de la CFR de el le-am zis sa-l ia. Uite ce bine joaca acum. Iti dau in scris, Debljuh va pleca pe milioane. Stiu foarte bine ce vorbesc. Am prieteni impresari din Croatia, sunt interesate multe echipe de afara de el", a declarat Vasile Miriuta la Digi Sport.

Inainte sa ajunga in Romania, Debeljuh a evoluat in ligile inferioare din Italia. El a fost adus de Hermannstadt in 2019, iar in vara acestui an a fost transferat de catre CFR Cluj.