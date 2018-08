Talpan, aparitie surpriza in Ghencea! Ce s-a intamplat cand s-a apropiat de comandantul CSA

Avocatul Talpan a participat azi la evenimentul dedicat de CSA Steaua ultimei zile din 'viata' stadionului Ghencea.

Comandantul Petrea l-a intampinat in fata intrarii de la tribuna a 2-a. Talpan n-a schimbat niciun cuvant cu sefii clubului. S-a dus apoi in directia unui grup de suporteri si s-a pozat cu ei.

Talpan a contestat dur in ultimele saptamani conducerea CSA. Juristul sustine ca a fost chiar bruscat de un oficial in cadrul unei sedinte si a cerut demiterea lui Marius Lacatus din functia de antrenor al echipei in urma ratarii obiectivului stabilit anul trecut, promovarea in Liga a 3-a.

Sigla pe care pășea Lăcătuș, Balint, Iordănescu, Radoi înainte să intre pe teren va dispărea odată cu demolarea stadionului din Ghencea pic.twitter.com/ONHYwJ5lYY — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) August 28, 2018

Suporterii CSA Steaua prezenti la acțiunea organizată de club înainte de demolarea stadionului din Ghencea își iau suvenir chiar și scaunele din tribuna, un suporter a vrut să ia chiar si un rând întreg pic.twitter.com/pzkE3MEmlX — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) August 28, 2018

Suporterii CSA Steaua au meciul lor cu presedintele clubului la festivitatea organizata de club. Talpan a fost iertat de suporteri pic.twitter.com/3yuKlDlKZW — Nedelcu Iulian (@IulianNedelcu) August 28, 2018