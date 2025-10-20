FCSB și CFR Cluj, campioana și vicecampioana din Superliga României, au avut un start extrem de modest în noua stagiune. Roș-albaștrii ocupă locul 12 în clasament cu 13 puncte, în timp ce ardelenii sunt pe 11 la egalitate de puncte cu echipa lui Elias Charalambous.



Surpriză! Victor Angelescu scoate o echipă din calcule: ”Astea sunt contracandidatele la titlu / Nu, pe ea nu o văd”



Chiar dacă cele două grupări sunt la egalitate de puncte, Victor Angelescu a scos-o pe CFR Cluj din calculele pentru titlu. Oficialul de la Rapid a susținut că bătălia se va da între Universitatea Craiova, Dinamo și FCSB, pe lângă trupa din ”Grant”.



De asemenea, Angelescu e sceptic și în privința celor de la FC Botoșani, actualul lider din Superliga. Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, spunea recent că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare, în ciuda faptului că sunt în fruntea clasamentului.



”În momentul ăsta, contracandidatele la titlu sunt Craiova, Dinamo și FCSB. Pe CFR nu o văd. Să vedem dacă Botoșani va ține ritmul. Dinamo e o echipă bună, dar este cum eram noi: o echipă bună care mai are nevoie de experiență.



Noi am fost un pic mai sudați. Aici se face diferența”, a spus Victor Angelescu, potrivit digisport.



Cum arată clasamentul Superligii României

