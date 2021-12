Curățenie la CSA Steaua! Primul jucător care pleacă în iarnă

După promovarea în Liga 2, Steaua l-a transferat pe George Călințaru (32 de ani), un jucător cu experiență în Liga 1, dar și în eșalonul secund. Antrenorul Daniel Oprița nu va mai conta pe fundașul stânga în a doua parte a sezonului.

Primul jucător care pleacă de la CSA Steaua în iarnă

„Anul 2021 n-a fost un an foarte bun pentru mine, am apucat să joc foarte puțin. Până am promovat, a fost OK. După ce am promovat, am fost într-o pasă proastă, dar nu știu dacă neapărat din vina mea. M-am trezit în vestiar cu un junior pe postul meu, singurul junior.

E normal să fiu puțin supărat, dar până la urmă echipa primează. Și dacă echipa merge bine, nu am cum să mă împotrivesc sau să fac altceva. Am purtat niște discuții, dar nu am ajuns la un consens. Sper ca toate lucrurile să meargă spre bine”, a spus Călințaru, pentru ProSport.

Călințaru a jucat pentru Juventus București, Victoria Brănești, Farul, FC Voluntari și Turris Turnu Măgurele.

Acesta se poate lăuda și cu trei selecții la naționala U17 a României.