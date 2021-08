Șumudică cere atitudine din partea jucătorilor săi în returul cu Steaua Roșie: „Trebuie să arătăm că în tur a fost un accident!”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia ardeleană trebuie să demonstreze că meciul tur cu Steaua Roşie Belgrad, pierdut cu 0-4, a fost un accident.

„Nu avem de făcut decât să demonstrăm că meciul respectiv a fost un accident. Cei care vor intra mâine pe teren, printr-o evoluţie bună, printr-un scor favorabil, să demonstrăm că a fost un accident şi nu asta e diferenţa de valoare dintre noi şi cei de la Steaua Roşie”, a declarat tehnicianul înaintea partidei de joi cu campioana Serbiei, în Europa League.

„Jucătorii trebuie să arate mâine că sunt un grup unit şi să ştergem cu buretele tot ceea ce s-a întâmplat, să ne gândim că plecăm de la 0-0, să uităm acel meci, să facem tot ceea ce ţine de noi să câştigăm. Cum ne va duce jocul, vom vedea, dar noi mâine vom juca pe atac, vom juca să câştigăm, cum am făcut-o şi în competiţia internă şi ceea ce am putut să realizăm şi în competiţiile europene, păstrând proporţia şi diferenţa de valoare dintre echipe”, a adăugat Şumudică.

Antrenorul CFR-ului s-a referit şi la fosta adversară a campioanei României, Young Boys Berna: „Am urmărit aseară meciul Ferencvaros - Young Boys (2-3). Young Boys, chiar dacă avea în faţă un adversar puternic - Ferencvaros are 18 internaţionali şi 21 de străini în lot, a avut 25.000 de spectatori, care au cântat nonstop - a bătut atât la Berna, cât şi ieri la Budapesta. Cu noi, aici, Young Boys nu ştiu dacă a ajuns la poartă de două ori şi ne-a marcat un gol în minutul 93 (1-1). Noi practic am făcut un egal acasă cu ei şi am pierdut 1-3, fără drept de apel, la Berna, recunosc acest lucru, dar nu cred că a fost aşa o mare tragedie, cum încercăm noi să amplificăm”.

Şumudică a subliniat că diferenţa dintre CFR şi Steaua Roşie nu este cea dată de scorul de la Belgrad (0-4): „S-au făcut nişte greşeli personale (în tur), fiindcă eu nu consider că diferenţa dintre Steaua Roşie şi CFR la momentul ăsta este de patru goluri. Cred că a fost exagerat ceea ce s-a întâmplat acolo. Ei au avut cinci şuturi pe poartă din care ne-au marcat patru goluri. Se întâmplă la fotbal, de multe ori statistica nu stă în picioare”.

„Pentru fotbalul românesc, pentru ceea ce înseamnă această imagine suntem obligaţi, eu şi jucătorii, să intrăm mâine să dăm tot ce avem mai bun, că vom face egal, că vom câştiga, că vom pierde, de data asta mi-aş dori să ieşim cu capul sus şi să demonstrăm că totuşi România nu este atât de jos pe cât se pare în momentul de faţă”, a concluzionat Şumudică.

CFR Cluj o întâlneşte pe Steaua Roşie Belgrad, joi seara, de la ora 21:30, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, în manşa a doua a play-off-ului Europa League la fotbal. În cazul în care va fi eliminată din competiţie, CFR va continua în grupele Europa Conference League.

