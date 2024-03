Șumudică a intrat în direct la miezul nopții și a spus tot despre FCSB și Rapid. Mesaj pentru Gigi Becali

După ce a câștigat la Ovidiu contra Farului, scor 1-0, liderul FCSB s-a distanțat la 7 puncte față de a doua clasată, Universitatea Craiova și la 10 puncte față de Rapid și CFR Cluj.

Marius Șumudică: "FCSB, campioană 99%. Dacă eram Gigi Becali, îmi scriam A1 pe trening și mă duceam să-mi pună medalia la gât"

Chiar dacă mai sunt 8 etape de disputat din play-off, Șumudică o vede pe FCSB campioană în proporție de 99%, transmițând că startul contează foarte mult în acest mini-campionat. Tehnicianul a spus și ce ar face la finalul sezonului dacă ar fi Gigi Becali.

"În momentul de față, eu cred că FCSB e campioană în proporție de 99%. În primul rând, e diferență de puncte. Eu am jucat de două ori în play-off, o dată am ieșit campion și o dată am intrat la 4 puncte diferență de FCSB și n-am reușit. Startul e foarte important în play-off. Craiova mai are șanse mici, dar vedeți cât contează cele 6 puncte în două etape.



Importante sunt punctele în play-off. Sunt două campionate total diferite. Trebuie să riști în play-off, indiferent că pierzi 3-0, 4-0. Trebuie să riști și să aduni puncte, ceea ce pe mine m-a mirat că n-am văzut la alte echipe. Eu cred că FCSB și Craiova au luat un avans considerabil în lupta pentru cupele europene. FCSB eu cred că e campioană. Nu sunt 7 puncte față de Craiova, ci 8 puncte, iar față de Rapid și CFR sunt 11. FCSB are două rezultate la îndemână. Când fac egal, ei țin adversarele sub ei. Să nu uităm că și câștigătoarea Cupei României e importantă. Câștigătoarea merge în Europa League, nu în Conference League.

Toată lumea a spus că Gigi Becali e antrenorul. A recunoscut și dânsul mai devreme că l-a schimbat pe Radaslavescu. Eu, dacă aș fi Gigi Becali, mi-aș lua treningul pe mine, mi-aș scrie A1 și m-aș duce să îmi pună medalia la gât", a spus Marius Șumudică, la Prima Sport.

Șumudică speră ca Rapid să prindă cupele europene chiar și de pe locul 4

Întrebat despre echipa sa de suflet, Șumudică a refuzat să comenteze prea mult despre Rapid. Este încrezător însă că giuleștenii pot prinde cupele europene, chiar și de pe locul 4.

"Refuz să vorbesc despre Rapid. E o echipă pe care o iubesc foarte mult. Niște oameni profesioniști sunt acolo. Poate doar în era Copos am văzut ce este acum. Prefer să nu discut pentru că orice aș spune se scoate din context, mai ales că s-a discutat în presă zilele acestea despre numele meu. Nu vreau să discut despre acest subiect. Am mai pățit o dată în vară și nu vreau să discut.

Ca suporter îmi pare rău ce s-a întâmplat (n.r - eșecul contra Universității Craiova, 1-2), dar nu vreau să discut. Dacă m-aș apuca acum să vorbesc și să detaliez ce se întâmplă în jocul Rapidului, imediat s-ar scoate din context și prefer să nu vorbesc. E echipa pe care o iubesc și nu vreau să fac rău celor de acolo. Clar că am suferit, cum să-mi pice bine înfrângerea? Eu vorbesc acum din calitatea unui suporter. Când pierde echipa ta favorită e clar că suferi.

Mi-aș dori din suflet ca Rapid să prindă cupele europene. Dacă și locul 4 merge în cupele europene și există posibilitatea să meargă și locul 4, eu cred că Rapid are șanse pentru că ar fi favorită la acel baraj. Din câte știu, trebuia să prindă primele 3, dar și locul 4 poate să joace acel baraj", a mai spus Șumudică.

Tehnicianul a fost întrebat și despre decizia lui Dan Șucu de a accepta să facă deplasarea alături de galeria Rapidului la meciul de la Craiova.

"Nu pot să judec un om care a ajuns la 60 de ani și care are o avere impresionată. Își permite să ia orice decizie în viață. E clar că totul face cu cap. Nu-mi permit să analizez. Este problema strict a patronului de la Rapid. Dacă dânsul a ales să meargă cu suporterii, probabil asta a simțit la momentul respectiv. E vorba aici și de Victor Angelescu. Dacă dânșii au decis să meargă alături de suporteri probabil a fost cea mai bună decizie, nu pot eu să contest sau să spun că a fost bine.

A demonstrat că Rapid este o familie și că e alături de echipă. Mai departe nu vreau să comentez ce s-a întâmplat pe drum. Prin gestul făcut înseamnă că e alături de echipă, că formează un acționariat puternic și că legătura conducere-suporteri e foarte bună. Asta nu poate decât să mă bucure", a fost reacția lui Șumudică după ce l-a văzut pe Șucu alături de ultrași.