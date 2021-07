Sumudica a facut din nou spectacol! Modul savuros in care antrenorul ardelenilor s-a bucurat la golul victoriei

Sumudica a facut din nou spectacol pe marginea terenului!

Antrenorul campioanei Romaniei s-a bucurat intr-un mod aparte in momentul in care echipa sa a marcat golul trei.

In minutul 75, Petrila a fost servit excelent in fata portii. Fotbalistul CFR-ului a pus latul si a trimis mingea in poarta.

Dupa marcarea golului, Sumudica s-a dezlantuit. Acesta a plecat in sprint spre tribune pentru a se bucura alaturi de suporteri.

