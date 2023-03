Universitatea Craiova a înregistrat 51 de puncte după 29 de etape și sunt matematic calificați în play-off, cu o singură etapă rămase înainte de sfârșitul sezonului regulat.

Sumele care se învârt la Universitatea Craiova. Dezvăluirea lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru, patronul grupării din Bănie, a vorbit despre sumele care se învârt la Universitatea Craiova și a evidențiat că, în ciuda faptului că a fost alocat un buget de aproximativ 13 milioane de euro, clubul a fost într-un deficit de 5.5 milioane.

„La meciul cu FC Argeș am început cu 6 jucători U21, plus Baiaram, care a fost pe bancă. Ne dorim să promovăm cât mai mulți tineri. Bugetele au fost foarte mari în ultimii ani. Bugetul în acest sezon este de 11.5 milioane de euro, dintre care am încasat undeva la 6 milioane de euro, deci un deficit de 5.5 milioane de euro.

Plus undeva la 1.250.000 de euro pentru transferuri. Deci, bugetul cu totul este de aproxmativ 13 milioane de euro. Noi nu am fost niciodată all-in, nu suntem jucători de cazino. Poate luam și noi un campionat dacă eram așa, dar și aveam datorii de 30-40 de milioane de euro”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Digi Sport.

Universitatea Craiova, în perioada de mercato

Veniri - Alexandru Ișfan (România / 22 de ani / extremă dreapta / CFC Argeș / 650.000 de euro), Basilio Ndong (Guinea Ecuatorială / 24 de ani / mijlocaș stânga / IK Start / 200.000 de euro), Juraj Badelj (Croația / 19 ani / fundaș central / NK Rudes / 25.000 de euro), Karlo Tomasec (Croația / 18 ani / fundaș central / NK Rudes / 25.000 de euro), Gjoko Zajkov (Macedonia de Nord / 27 de ani / fundaș central / Vorskla Poltava / liber de contract), Alexandru Fărăgău (România / 17 ani / fundaș dreapta / "U" Cluj / împrumutat).

Plecări - Giedrius Arlauskis (Lituania / 35 de ani / portar / contract reziliat), Eduard Florescu (România / 25 de ani / mijlocaș ofensiv / FC Botoșani / contract reziliat), Denis Rusu (Moldova, România / 32 de ani / portar / FC Buzău / contract reziliat), Paul Papp (România / 33 de ani / fundaș central / Petrolul / contract reziliat), Ivan Martic (Elveția, Croația / 32 de ani / fundaș dreapta / "U" Cluj / împrumutat), Dan Nistor (România / 34 de ani / mijlocaș central / "U" Cluj / contract reziliat).