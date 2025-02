Antrenorul Valentin Suciu (44 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul de pe Arena Națională. El a descris prestația elevilor săi într-un singur cuvânt, a spus despre ei că au fost "apatici".



Reacția lui Valentin Suciu după FCSB - Sepsi 3-0



Valentin Suciu spune că lupta pentru play-off rămâne deschisă. El este de părere că Sepsi va merita să lupte pentru titlu, dacă va obține suficiente puncte pentru a intra în ultimele șase.



"Ce explicație? Nu ne-am respectat sarcinile la unele faze fixe. Am fost apatici în unele momente, trebuie să învățăm din asta. Am încercat să le ridic moralul, nu prea am reușit să schimbăm la pauză, dar asta este, mergem înainte. E prea mult spus cea mai slabă prestație, am jucat cu FCSB până la urmă. Au jucători foarte buni. Nu au fost ei atât de puternici, noi am fost apatici în unele momente.



Și până acum era foarte dificil, acum tot dificil rămâne să ajungem în play-off. Trebuie să ne refacem pentru următorul joc. Nu ne gândim să nu intrăm în play-off, șanse mici mai avem.

Cât mai avem șanse, tot sperăm. Tragem linie la finalul campionatului regular și vedem unde suntem. Cine se califică în play-off, merită să fie acolo. Dacă o să strângem puncte, o să merităm și noi. Altfel, nu o să merităm", a declarat Valentin Suciu, după eșecul de pe Arena Națională.



Sepsi a câștigat două meciuri în 2025, cu Farul Constanța și Oțelul Galați. Cu toate acestea, covăsnenii au pierdut puncte prețioase cu Unirea Slobozia (2-3) și FC Botoșani (0-0).



FCSB urcă pe locul 1



FCSB nu a stat la discuții cu Sepsi OSK și s-a impus cu un sec 3-0. Campioana en-titre a înscris toate golurile în prima repriză. Daniel Bîrligea cu "o dublă" și Risto Radunovic și-au trecut numele pe lista marcatorilor.



În urma acestui succes, FCSB urcă provizoriu pe locul 1 în campionat. Bucureștenii au acum 46 de puncte, iar pe locul 2 se află Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și Dinamo, toate cu câte 45 de puncte.



CFR Cluj poate ajunge și ea la 46 de puncte, dacă va câștiga duelul din deplasare cu UTA Arad. Rapid rămâne ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 39 de puncte, la două lungimi în fața lui Sepsi.



În etapa următoare, FCSB va înfrunta "lanterna roșie" Gloria Buzău. Până atunci va avea loc și meciul tur cu PAOK Salonic din play-off-ul UEFA Europa League. Campioana va juca la Salonic, joi, de la ora 22:00. Partida PAOK - FCSB va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.