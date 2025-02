Daniel Bîrligea cu o ”dublă” și Risto Radunovic au stabilit scorul final încă din prima repriză pe Arena Națională, iar cu aceste trei puncte, FCSB a urcat pe primul loc în Superliga României.



Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a intervenit imediat după meci și s-a arătat impresionat de prestația lui Andrei Gheorghiță (22 de ani), care a debutat la FCSB după transferul de la Poli Iași.



Gigi Becali, impresionat de Andrei Gheorghiță



Titular în meciul cu Sepsi, Gheorghiță a fost înlocuit, chiar dacă a impresionat cu evoluția sa. Motivul? Becali vrea să-l odihnească pentru meciul de joi, de la Salonic, cu PAOK.



„Pe Gheorghiță l-am scos pentru că vreau să jucăm cu el la Salonic. Dacă nu poate David Miculescu, o să jucăm cu el. Nu merge în Europa cu un 1,70 și 1,63. Gata! Acum am învățat și eu! Sunt de 20-25 de ani în fotbal și anul ăsta am învățat ceva. Oamenii știu. Știi când mi-am dat seama? Cu Sparta Praga. Acolo mi-am dat seama că la fotbal nu merge cu 1,65 și 1,70, că te dă la o parte.



Are foarte mare lejeritate, se demarcă ușor și rămâne cu mingea la picior. De ce să-l forțez prea din start? Am vorbit cu el ieri și am spus că vreau tupeu, i-am spus să facă tot ce știe el să facă și așa a făcut. N-a pierdut nicio minge! A scos câte ceva cu toate”, a spus Becali, pentru GSP.



Gheorghiță a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum FC Bihor (în perioada iulie 2022 - iulie 2023), CAO 1910 Oradea (iulie 2021 - iulie 2022) și Academica Clinceni.



La Poli Iași, Andrei Gheorghiță a bifat 52 de apariții: a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de cinci ori, dar și să paseze decisiv în patru situații diferite, în ~3.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.



FCSB, lider în Superliga României



FCSB are 46 de puncte și este la un punct distanță de următoarele trei clasate, Universitatea Craiova, U Cluj și Dinamo. Campioana poate fi egalată în fruntea clasamentului de CFR Cluj, dacă ardelenii vor câștiga în deplasarea de la Arad, cu UTA.



Echipa lui Elias Charalambous se pregătește pentru meciul tur cu PAOK Salonic din play-off-ul optimilor Europa League, după care va urma o altă deplasare, pe terenul ultimei clasate Gloria Buzău.



De partea cealaltă, Sepsi rămâne pe locul șapte, cu 37 de puncte, la două distanță de play-off, iar în următoarea etapă va juca împotriva celor de la Hermannstadt.