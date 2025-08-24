Ștefan Baiaram, poate cel mai în formă oltean, a marcat un gol de senzație, dar a părăsit terenul accidentat și este acum o mare enigmă pentru returul cu Istanbul Bașakșehir.



Bucuria fanilor din Bănie a fost rapid înlocuită de preocupare. După ce a dublat avantajul echipei sale în minutul 80, "decarul" Craiovei a trecut prin clipe de coșmar. Într-o fază banală, fără a fi atacat de vreun adversar, Baiaram a călcat pe minge, iar genunchiul stâng i-a cedat. Imaginile cu el primind îngrijiri pe banca de rezerve au instalat panica în tabăra alb-albastră.



Baiaram: "Mă doare și în momentul de față"

Imediat după meci, jucătorul a confirmat temerile suporterilor. Vizibil afectat și îngrijorat, Baiaram a recunoscut că se gândește doar la faptul că ar putea rata "finala" de joi, din Conference League.



"Nu ştiu cum sunt, mă doare (n.r. genunchiul) şi în momentul de faţă. Am călcat pe minge şi am simţit că îmi fuge genunchiul. Doar la acest lucru mă gândesc. Meciul cu Başakşehir este cel mai important pentru noi. Îmi doresc din suflet să ne calificăm", a spus fotbalistul.

