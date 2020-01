Stati asa ca s-ar putea sa nu se faca. :) Ce se intampla cu Gnohere si Nedelcu, dupa ce Becali a anuntat ca i-a vandut

Gigi Becali a spus vineri, la PRO X, ca e gata sa-i cedeze pe Gnohere si Nedelcu in schimbul unei sume totale de 3,3 milioane de euro.

Tratativele nu s-au finalizat azi, asa cum spera Becali sa se intample. Confom Digisport, ambele mutari ar fi in acest moment pe 'hold'. Becali a acceptat propunerea lui MOL Vidi pentru Nedelcu (2 milioane de euro + 500 000 bonusuri in functie de atingerea unor performante), dar fotbalistul nu e de acord cu salariul oferit. Afacerea nu e picata definitiv. Partile mai au la dispozitie doua saptamani pentru o intelegere. In Ungaria, perioada de transferuri se incheie pe 14 februarie, cu 3 zile mai devreme decat in Romania.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, FCSB a negociat plecarea lui Gnohere la Lugano. Elvetienii n-au fost insa de acord sa plateasca 800 000 de euro, suma ceruta de Becali pentru a permite transferul. Pentru 'Bizon' mai exista interes din Turcia, dar si din Tarile Arabe, insa nimic la stadium de oferta concreta, asa cum isi doreste Becali. Fotbalistul vrea sa plece, insa depinde in acest moment de toanele patronului. Becali asteapta probabil si deznodamantul derby-ului de duminica, impotriva CFR-ului, pentru a lua o decizie. Patronul FCSB vrea sa vada daca sistemul gandit de Vintila functioneaza la parametrii promisi, dupa ce in finalul lui 2019 a mers aproape fara greseala.