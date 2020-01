EXCLUSIV www.sport.ro: Gnohere s-a enervat dupa ce Becali a BLOCAT TRANSFERUL! Surpriza URIASA: cu ce echipa a negociat in ultimele ore si ce se intampla acum

Gnohere nu duce lipsa de oferte din strainatate.

Dorit in aceasta iarna de mai mult echipe din zona Golfului, dar si de Charleroi, echipa la care a mai jucat, Gnohere vrea sa plece cu orice pret de la FSCB.

Conform surselor www.sport.ro, "Bizonul" este dorit insistent de FC Lugano (Elvetia), insa Becali nu este de acord cu suma de transfer. Elvetienii au oferit 100.000 de euro pentru un imprumut + 400.000 de euro pentru posibilitatea de cumparare definitiva in vara.

Oferta a fost declinata imediat, iar Lugano a plusat: 200.000 de euro pentru imprumut si cumparare obligatorie daca echipa merge in Europa League. Si de aceasta data, Becali a fost de neinduplecat si a cerut 800.000 de euro pentru transferul definitiv.

Cei de la Lugano nu vor sa dea mai mult si se gandesc sa renunte la atacantul francez, iar Gnohere este extrem de nemultumit ca FCSB nu-l lasa sa plece. Potrivit surselor www.sport.ro, "Bizonul" intrat intr-un conflict direct cu patronul Gigi Becali spunand ca vrea cu orice pret sa paraseasca echipa.

La FCSB a strans 110 partide si a marcat de 51 de ori. In acest sezon, Gnohere a jucat in 16 meciuri si a inscris 6 goluri in tricoul ros-albastrilor