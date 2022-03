Lovitură pentru Adrian Mutu! Eduard Stăncioiu nu mai vine la Rapid

Fostul antrenor de la FCU Craiova și de la echipa națională de tineret a dorit să vină la echipă alături de Eduard Stăncioiu, pe postul de antrenor cu portarii. Fostul goalkeeper de la FCSB a renunțat însă la postul de la Rapid.

Contestat de fani, Stâncioiu a ales să cedeze și să se retragă din stafful lui Adrian Mutu de la Rapid, spre bucuria galeriei. Acesta consideră că astfel îi face un bine lui Adrian Mutu, care va avea o relație mai bună cu suporterii, în urma acestei decizii.

„Da, am fost la antrenament azi, am făcut ședința video cu băieții și am rămas să așez lucrurile pentru mâine. Au fost suporterii la antrenament. Nu prea aparțin spațiului public. Am văzut că s-au referit la pagina de Facebook, nu am niciun cont de Facebook. Singurul cont din spațiul public este cel de Instagram.

Însă faptul că am venit la Rapid s-a datorat faptului că îmi doresc să fiu alături de Adi. El şi-a dorit foarte mult să lucrăm împreună şi să facem o muncă profesionistă. Să câştigăm meciuri, să ajutăm. Nu sunt genul de om care să țină cu dinții de un post şi să merg într-un loc în care nu sunt dorit.

Consider că am caracter, că am tărie. Fac asta doar din pasiune şi pentru a realiza lucruri. În carieră mi-am dorit să câştig trofee, cu posibilităţile mele. Mi-aş fi dorit să am o discuţie faţă în faţă, bărbătească, cu suporterii, atâta timp cât pot să ţină un dialog civilizat. Nu vreau să creez discuții și presiune. Din respect pentru echipă și pentru Adi, mă voi retrage. Am avut o discuție cu el și, pentru liniștea lui și a echipei, am decis să nu îl însoțesc în această aventură la Rapid.

Suporterii exagerează foarte mult și nu știu care sunt acuzele și nici nu mă interesează. Credeți că un suporter trebuie să fie antrenorul echipei? Eu nu plec din cauza suporterilor. Plec numai pentru binele lui Mutu și binele clubului unde am făcut un antrenament și jumătate”, a transmis Eduard Stăncioiu, la Digisport.

Reacția suporterilor

Galeria Rapidului l-a contestat dur pe Stăncioiu, iar Liviu Ungureanu, lider al unei facțiuni de suporteri, este bucuros că fostul portar a ales să nu mai vină la Rapid.

"Bravo lui, a făcut o alegere înţeleaptă. Nu are de ce să fie deranjat atâta timp cât Stăncioiu are pe Facebook-ul lui poze cu rivalii din Ghencea, trebuie să-şi asume.

Păi afară e noapte? Păi noi nu avem cum să trecem peste anii trecuţi, în care am avut diferite conflicte cu el pe stadioane. M-am ocupat de această acţiune, că nu e normal să primim în casa noastră un stelist", a spus Liviu Ungureanu, unul dintre liderii galeriei.