Oltenii fac haz de necaz dupa eliminarea din Cupa.

Cupa Romaniei a fost obiectivul declarat al Craiovei inainte de startul sezonului, dar elevii lui Papura au fost eliminati in semifinale de Viitorul.



"In Saptamana Mare, iepurasul ne-a luat Cupa! Speram sa ne lase macar locul 3", au scris cei de la bluelions.ro pe site-ul dedicat fanilor olteni.



Craiova are sanse chiar la locul 2 daca o invinge pe FCSB in derby-ul din acest weekend.