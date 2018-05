"Sper sa ne bucuram luni! Vrem sa fim deja campioni la ultimul meci!" Tucudean pariaza pe Craiova la meciul cu FCSB

Astra 0-2 CFR Cluj / Atacantul oaspetilor pariaza pe Craiova in ultimul meci al etapei.

Tucudean a inscris din nou pentru CFR in victoria de la Giurgiu.

"Mai avem un meci, dar speram ca luni sa ne bucuram pentru ca am mare incredere ca FCSB se va incurca la Craiova. Ce frumos ar fi la ultimul meci sa fim deja campioni. Faptul ca am dat 15 goluri este normal, am muncit mult pentru ele.



Nu stiu daca raman la CFR, am contract, daca voi castiga campionatul, voi ramane. Si daca nu castigam, am contract. Nu prea se intampla ca un jucator sa ramana toata cariera la o echipa, eu ma duc unde imi este bine pentru ca am inceput sa ma gandesc mai mult la mine.



Ma bucur ca sunt convocat, sper sa inscriu si pentru nationala" a spus George Tucudean la Digi Sport.