În ultimele luni, patronul clubului roș-albastru a spus în mai multe rânduri că este dispus să plătească aproximativ trei milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș, pe care îl consideră „cel mai bun atacant român”.

Sorin Cârțu îl laudă pe Drăguș: „Marfă de atacant!”

Aflat în studio la Prima Sport, Sorin Cârțu a vorbit în termeni foarte buni despre atacantul român. Alături de el s-a aflat și MM Stoica, președintele CA al FCSB, care nu s-a arătat la fel de interesat de serviciile vârfului.

„Drăguș e marfă de atacant! Mie mi-a plăcut tot timpul”, a spus Cârțu.

Atacantul român este legitimat la Trabzonspor, dar în acest sezon a fost împrumutat în prima ligă turcă la Eyupspor și ulterior la Gaziantep FK.

Pentru Gaziantep, Drăguș a adunat 19 apariții în actuala stagiune, cu două goluri înscrise și o pasă decisivă livrată.

Ultimul meci oficial al lui Denis Drăguș a avut loc pe 22 februarie, când s-a accidentat. Din acest motiv, atacantul nu a fost convocat la România pentru partidele disputate la finalul lunii martie cu Turcia și Slovacia.