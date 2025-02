Cristi Balaj și Marius Avram au intrat într-un dialog în contradictoriu, după ce președintele celor de la CFR Cluj s-a declarat jignit de atitudinea specialistului în arbitraj din momentul în care i-a reproșat explicația unei faze analizate din meciul CFR Cluj - Hermannstadt, scor 1-0.

Cristi Balaj și Marius Avram s-au contrat în direct

Concret, Avram susține că Bogdan Dumitrache a luat decizia corectă să nu acorde lovitură de la 11 metri în favoarea ”feroviarilor” după un duel între Ionuț Stoica și Mario Camora, lucru ce nu i-a picat deloc bine lui Cristi Balaj, care i-a trimis fostului arbitru o poză cu momentul contactului dintre cei doi fotbaliști, pe care președintele ardelenilor a considerat-o ”concludentă”.

În replică, Avram i-a cerut lui Cristi Balaj să nu îi mai trimită mesaje prin care să îl certe pentru maniera în care analizează fazele de arbitraj, iar, la Digisport, între cei doi s-a legat un dialog în contradictoriu. Avram i-a transmis un mesaj tranșant conducătorului de la CFR Cluj.

Cristi Balaj: Eu am acceptat dialogul cu oricine, nu mi-a fost frică să discut atât timp cât mi-am respectat meseria. Nu ai cum să fii influențat atunci când ai principii. Dacă te simți slab, te ascunzi și stai undeva să nu cumva să sufle o adiere de vânt, pentru că nu poți face față. Dacă ai principii și ești tare, porți orice dialog și, cu cât ai mai multe informații, cu atât ai șansa să poți să emiți un punct de vedere corect.

Marius Avram: Hai să lămurim și de unde a pornit discuția asta. Ar trebui să clarificăm un pic. Rugămintea mea pentru Cristi Balaj a fost să nu îmi mai dea mesaje în timpul emisiunilor sau după emisiuni, mai ales atunci când nu e de acord cu mine, pentru că poate să iasă un conflict verbal în care să zică ”Eu cred că nu e așa!”, eu să zic ”Ba da, e așa!”. Pur și simplu, l-am rugat să nu îmi mai dea mesaje. În calitate de fost coleg, nu mi se pare ok să mă certe pentru analize. În calitate de președintele clubului la care este implicat în faza respectivă, nu mi se pare ok să îmi dea președintele unui club mesaje în care să îmi spună cum vede el fazele respective. L-am rugat frumos să nu mai facă lucrul acesta. Cristi s-a simțit jignit, mi-a spus: ”Mă simt jiignit că îmi spui chestia asta”. Eu i-am spus-o pe un ton frumos, hai să stabilim împreună că nu e ok să îmi mesajele astea și cu asta basta. În rest, nu aveam nicio altă problemă. După aia, dialogul a luat-o într-o altă direcție: ”Mai bine vorbesc cu tine decât să dau în presă”. Eu am spus: ”Păi, ce, asta e o amenințare?”. Astăzi văd că a apărut direct un atac, mai ales că a făcut mențiuni referitoare la tatăl meu, ceea ce nu mi se pare deloc ok, pentru că eu nu vorbesc despre familia lui Cristi Balaj, nu mi se pare în regulă, dacă ai o problemă cu mine, să te referi la ce a făcut tatăl meu acum 100 de ani, când era președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor. Am spus că dacă ai o problemă cu mine, o discuți cu mine, te referi la mine, îmi lași familia în pace, așa consider eu că e normal într-o societate civilizată. Dar, treaba ta, ai făcut lucrul ăsta. Eu vreau să spun următorul lucru. O consider o formă de presiune, nu voi ceda la presiunea niciunui conducător de club de fotbal din România, indiferent dacă o face direct prin mesaje sau prin alte medii. Eu voi spune întotdeauna ce cred despre faze, nu mă intereseaază cine ia titlul, cine joacă sau cine arbitrează. Analizez faza, nu omul, nu echipa și nimic nu mă va face să analizez altfel decât cum văd eu la televizor.

Cristi Balaj: Nu ți-a cerut nimeni asta, Marius.

Marius Avram: Asta apropo că ”dacă ești slab, ascunde-te”. Nu, nu sunt slab deloc și nu voi ceda deloc.

Cristi Balaj: Niciodată nu ți-a cerut cineva așa ceva. Atât timp cât un mesaj cu o poză în care există o lovire și nu o ștergere te-a deranjat că mi-am permis să îți trimit acea poză. Există dovezi în acest sens. Am spus doar atât: ”Cum poți să spui că e ștergere, atât timp cât este o lovire?” și am pus poza concludentă. Trebue să recunoaștem, ai avut-o de dinainte de a-ți exprima un punct de vedere. Întrebarea mea este care este motivul pentru care ai spus că este ștergere, atât timp cât ai avut acea poză la dispoziție, care în mod normal trebuia să te sprijine, să te ajute.

Marius Avram: Niciodată nu voi analiza un fault după o poză. Niciodată! Întotdeauna fazele care se analizează după poză sunt cele de ofsaid. Am făcut poză, e linia. Faulturile se analizează în mișcare, în dinamică, poza nu este concludentă când vorbim despre un fault. Din punctul meu de vedere, dacă cineva are o altă părere, evident că o respect.

Cristi Balaj: Nu înseamnă că dacă vorbești mai mult, ai și dreptate, cu tot respectul. La cursurile de arbitri, se prezintă imaginea pe care ai avut-o la dispoziție, iar poza pe care ți-am trimis-o nu aveai cum să o ai atât timp cât a fost făcută de fotograful clubului nostru. Am trimis poza și lui Vali Moraru, care nu s-a simțit jignit.

Marius Avram: Nici eu nu m-am simțit jignit, să știi. Dintre noi doi, tu ai spus că ești jignit.

Cristi Balaj: Eu m-am simțit jignit, pentru că nu înțelegeam. Tu nu ai cum să cunoști sentimentul ăsta. Sunt și conducător, am fost și în locul tău. Înțeleg, pentru că dacă aș putea să dau timpul înapoi, în anumite momente, m-aș fi comportat diferit. M-am simțit jignit, atât timp cât ți-am trmis o informație pe care nu aveai de unde să o ai, și nu este o formă de presiune, am vrut să o fac în sprijinul tău, pentru că am simțit că dorești să spui adevărul și nu aveai cum să o faci fără un sprijin.

Marius Avram: Acum o să fac ceva ce nu îmi doream să fac. O să fac public mesajul pe care mi l-ai trimis. Tu vorbești despre o poză pe care mi-ai trimis-o, ceea ce nu mi se pare deloc ok. ”Cum poți să spui că îl șterge, lovire clară, apărătorul are viteză mare, inclusiv el cade din cauza loviturii. Neglijență clară”, scris cu litere mari. Eu nu am dat mesajul ăsta pentru că mi-ai trimis o poză, Cristi, ci pentru că efectiv nu se mai terminau mesajele.

Cristi Balaj: Și unde este jignirea, Marius?

Marius Avram: Eu nu am spus că sunt jignit, am spus doar: Te rog să nu îmi mai dai aceste mesaje.

Cristi Balaj: Eu m-am simțit jignit. După ce ți-am trimis această poză, cu toate că ți-am trimis acest sprijin, ai spus că este o ștergere. Cei care privesc, pot să analizeze și să spună. Nu înțeleg care este motivul pentru care ai spus că este o ștergere.

Marius Avram: Eu nu am vrut ca această discuție să fie publică, a fost o discuție privată între noi, tu ai făcut-o publică.

Cristi Balaj: Eu consideram că sunt același Cristi Balaj pentru Marius Avram, care atunci când îi veneau delegările de la UEFA și l-am luat cu mine în brigadă, îmi răspundea imediat la telefon. Sunt același Cristi Balaj.

Marius Avram: Ești același Cristi Balaj care îi luai în brigadă și pe arbitri care acum îți arbitrează echipa. Asta nu înseamnă că ei trebuie să îți răspundă la telefon. Sunt funcții diferite, momente diferite, tu ești președinte de club, eu analizez fazele tale. Niciodată nu ți-am închis telefonul.

Cristi Balaj: Cu ce am greșit atât timp cât eu ți-am trimis aceste informații, știind ce înseamnă să povestești la televizor despre anumite situații de arbitraj, știu ce simt conducătorii de club, lucru pe care tu nu ai cum să îl simți, nu ești în situația mea. Am făcut-o din dorința de a te sprijini. Nu aveai de unde să ai această poză. Eu ți-am cerut vreodată să nu fii corect sau să faci lucrurile incorect?

Marius Avram: Nu pentru poză te-am rugat să nu îmi mai trimiți mesaje, în niciun caz nu m-a deranjat poza, ci mesajele pe care le-ai dat încontinuu, la ora 00:00. Nu am vrut decât să te rog să nu îmi mai dai mesaje, că nu e ok.

Cristi Balaj: Eu n-am arătat nimănui mesajele, nu am făcut public nimic.

Marius Avram: Nu am spus că le-ai arătat, am spus că ai făcut public acest dialog între noi și că te-ai simțit jignit că eu te-am rugat să nu îmi mai dai mesaje. Da, ăsta e adevărul, te-am rugat să nu îmi mai dai, dar nu pentru poză, ci pentru restul mesajelor. Nu înțeleg referirile la tatăl meu.

Cristi Balaj: Știi care e diferența dintre noi doi? Eu am pătimit mai mult în arbitraj decât tine, să știi. Am pătimit și din cauza părinților de arbitri, mult mai multe decât tine, crede-mă, și mă opresc aici.