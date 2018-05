"Si noi am avut prima cu Sporting de 150.000 de euro si n-am luat!" Ce spune capitanul Stelei inaintea meciului cu Astra si despre meciul CFR - Viitorul

Florin Tanase nu se teme ca Astra va avea prima speciala pentru victoria in meciul de duminica.

Capitanul Stelei, Florin Tanase, nu este prea optimist in ceea ce priveste sansele la titlu ale Stelei.

"Speranta moare ultima. Avem o mica sansa si putem profita de un eventual pas gresit al celor de la CFR. E normal sa ne gandim ca doar cu mult noroc vom putea sa castigam titlul. Normal ne doream sa castigam campionatul, dar de la anu' nu mai trebuie sa facem greselile pe care le-am facut si important este sa ne calificam in cupele europene.



Au fost foarte multe greseli, incepand de la atitudine in mai multe meciuri, zic ca aici a fost problema. N-a fost presiune pe noi (mai mare). La Steaua e presiune meci de meci, presiunea rezultatului si toti isi doresc sa castigam meci de meci. Cat despre CFR, cu siguranta vor avea un meci foarte greu cu Viitorul deoarece Viitorul joaca ofensiv si ei (CFR) sunt obligati sa castige si nu le va fi usor.



N-am vorbit (cu fostii colegi) dar am incredere in primul rand in domnul Hagi, stiu cum ii motiveaza la fiecare meci, isi doreste sa castige fiecare partida si va merge acolo sa castige, nu doar sa scoata un egal.



Nu ne sperie ca cei de la Astra au prima mare, si noi am avut prima de 150.000 cu Sporting si nu am reusit sa o castigam. In primul rand trebuie sa castigam noi meciul nostru cu Astra si apoi sa vedem ce fac cei de la CFR. Cu siguranta va fi un meci foarte dificil cu Astra, cum au fost toate de pana acum inclusiv cel de la Giurgiu chiar daca rezultatul nu a aratat-o" a spus Florin Tanase la conferinta de presa.