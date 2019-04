Si-a trimis demisia, acum nu si-o mai da! :)) Cazul incredibil al lui Dinu Gheorghe la Dunarea

Dinu Gheorghe a anuntat ieri prin fax ca demisioneaza de la Calarasi.

Presedintele Brisan a confirmat primirea actului, dar azi Gheorghe spune ca nu mai renunta la functie.

"Am primit demisia prin fax. Am vorbit cu domnul Dinu Gheorghe si a cerut rezilierea contractului", a spus Brisan.

"Nu plec de la Dunarea. Am contract pana in vara si o sa raman cel putin pana atunci. Daca reusim sa salvam echipa si se va dori apoi sa incercam mai mult, e posibil sa continuam si din vara", a comentat azi 'Vama' pentru Fanatik.

Conform sursei citate, fostul conducator de la Rapid, Dinamo, Astra sau Tg. Mures e in mijlocul unei dispute in interiorul clubului. Tabara localnicilor ii reproseaza ca e arogant si ca incearca sa faca totul de unul singur. 'Vama' are 4000 de euro pe luna salariu la Calarasi.