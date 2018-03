Si-a anuntat Ianis plecarea de la Viitorul? "O sa vad la vara ce voi face!" Ce spune despre tatal sau: "Clubul va merge pe aceeasi linie si daca pleaca el!"

Gica Hagi pare tot mai hotarat sa plece de la Viitorul in vara.

O spune chiar si Ianis, fiul "Regelui". Nici tanarul mijlocas nu stie daca va mai continua la Viitorul si din sezonul urmator.



"O sa vad in vara ce voi face! Academia poate sa continue si fara tatal meu. Daca el va pleca, clubul va merge pe aceeasi linie, pentru ca are deja o strategie. Eu vin cu alt tonus, pentru ca am meciuri jucate in picioare. Fizic sunt mult mai bine si mai increzator. Ma gandesc la prezent si la viitor", a declarat Ianis Hagi la reunirea lotului Romaniei U21.

O posibila destinatie pentru Ianis Hagi ar putea fi Grasshopper Zurich, echipa care l-a dorit si in iarna atunci cand Fiorentina dorea sa-l imprumute.

In ceea ce il priveste pe Gica Hagi, acesta a declarat in repetate randur ca si-ar dori sa plece din Romania. Hagi si-a facut si o lista cu posibili inlocuitori. Costel Galca, Flavius Stoican sau Jerry Gane se afla pe aceasta lista.