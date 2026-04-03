Gigi Becali a declarat că ar fi dispus să facă o investiție de 3 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș, iar fotbalistul s-a arătat încântat să lucreze din nou alături de Mirel Rădoi.

Ioan Becali: ”Drăguș nu-i un jucător constant, ăsta-i riscul!”

Fotbalistul legitimat la Trabzonspor și împrumutat la Gaziantep nu a mai dat randamentul așteptat în Turcia, iar echipa de care aparține vrea să scape de el în vară.

Ioan Becali crede că Gigi Becali și-ar asuma un risc major dacă va decide să îl transfere pe Denis Drăguș, având în vedere faptul că atacantul echipei naționale nu este un jucător caracterizat prin constanță.

”El, Drăguș, a funcționat numai cu Mircea Lucescu. Și cu Iordănescu. Corect sau nu? Da. E un jucător care are toane. Toane de fotbal bun și toane când e absent total. Nu e un jucător constant. Ăsta-i riscul. Înțelegi tu? Bîrligea îți dă mai multă siguranță. Înțelegi?

Pentru că e unul care vine jos, se luptă cu adversarii. Are o continuitate. Dar îți dai seama dacă vine el și cu Bîrligea, cum vor juca? Ştim cu toții că are o valoare, dar e un risc cu toanele astea. Sunt 2,5 milioane. Şi el câştigă peste 1 milion, de aia s-a dus la Trabzon. Dau banii ăştia când sunt în cupele europene şi ştiu că recuperez banii.

Nici nu ştii dacă mergi în cupa aia, ultima, în Conference League. Dar nu e asigurat. Că joci play-out şi două baraje. Nu zic că nu merită, dar suma mare şi el câştigă bine. E un risc care desparte el pe restul echipei. Tănase are alte pretenţii, Bîrligea alte pretenţii. Deşi echipa asta nu a avut probleme financiare niciodată”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.