FC Botoşani a fost învinsă de formaţia bulgară Slavia Sofia cu scorul de 4-0 miercuri, într-un meci amical susţinut în stagiul de pregătire centralizat de la Bansko (Bulgaria), potrivit paginii de Facebook a clubului din Superligă.

Slavia, clasată pe locul 11 în sezonul recent încheiat, s-a impus prin golurile marcate de Emil Stoev (6), Roberto Raicev (43), Umaro Balde (53) şi un autogol (85).

Iniţial, FC Botoşani trebuia să joace cu Lokomotiv Sofia.

Echipa folosită de Marius Croitoru în 0-4 cu Slavia

Antrenorul Marius Croitoru a început partida în formula: Anestis - Ilaş, Miron, M. Diarra, Ţigănaşu - Papa, Bordeianu - Mitrov, Ongenda, Mailat - Dumiter.

În repriza secundă au evoluat: Dincă - Suta, Sadiku, Diaw, Creţ, D. Ştefan, Afilipoae şi Kovtaliuk.

Urmează amicalul cu Ludogoreț

FC Botoşani va disputa ultimul joc de verificare din cantonamentul de la Bansko, pe 4 iulie, cu multipla campioană a Bulgariei Ludogoreţ Razgrad, clasată însă pe locul al treilea în stagiunea trecută.

În primele sale teste din acest cantonament, FC Botoşani a învins echipa scoţiană Dunfermline cu 1-0 şi a pierdut în faţa campioanei Albaniei, KF Egnatia, cu 1-3.