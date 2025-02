Sepsi avea nevoie de două victorii în ultimele două etape, cu CFR Cluj și Petrolul, pentru a mai spera la un loc în ”TOP 6”. Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că Dinamo și Rapid au prins, matematic, ultimele două ”bilete” pentru play-off.



Valentin Suciu (44 de ani), antrenorul celor de la Sepsi, a tras primele concluzii după ce echipa sa a ratat, matematic, prezența în play-off-ul din Superliga României.



Valentin Suciu: ”Nu pot să fiu supărat pe jucători”



„Țin să-i felicit pe jucători. S-au dăruit, au încercat, am avut ocazii, stare de spirit. Din păcate, atât am putut în seara aceasta. Am avut șanse, ocazii clare, dar nu am marcat. Totuși, pentru efortul depus, jucătorii merită să fie felicitați.



Trebuie să avem încredere mai mare în noi. Astăzi am avut, dar nu întotdeauna putem înscrie când ne dorim. Asta este, trebuie să învățăm și să fim mult mai motivați în următoarele meciuri.



Nu pot să fiu supărat pe jucători. Și-au dorit, au alergat, s-au sacrificat, dar așa este în fotbal. E păcat că nu am marcat la ocaziile lui Mailat, dar asta este.



Nu știu dacă suntem favoriți în play-out. E mult prea mult spus. Mai avem un meci complicat și trebuie să ne refacem pentru a încerca să luăm 3 puncte din duelul cu Petrolul. Nu va fi o diferență mare în play-out, după înjumătățirea punctelor”, a spus Valentin Suciu, la flash-interviu.



Programul din play-off și play-out va fi cunoscut după stabilirea ierarhiei finale din sezonul regulat. Spre exemplu, prima etapă din play-off va propune următoarele dueluri: locul 1 - locul 6, locul 2 - locul 5 și locul 3 - locul 4.



Dacă în play-off se dispută 10 etape (tur-retur), în play-out vor fi doar 9 (un singur duel direct, iar echipele din prima parte a clasamentului vor juca 5 meciuri acasă și 4 în deplasare).