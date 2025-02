Sepsi avea nevoie de două victorii în ultimele două etape, cu CFR Cluj și Petrolul, pentru a mai spera la un loc în ”TOP 6”. Acest lucru nu s-a întâmplat, astfel că Dinamo și Rapid au prins, matematic, ultimele două ”bilete” pentru play-off.



Marius Coman (28 de ani) a marcat din nou pentru Sepsi, dar nu a reușit să aducă cele trei puncte care să-i mențină pe covăsneni în cursa pentru play-off.



După meci, atacantul a spus că următorul obiectiv al echipei este câștigarea play-out-ului. Locurile 7 și 8 vor evolua în semifinala barajului pentru Conference League, iar câștigătoarea va juca pe terenul echipei de pe locul trei pentru un loc în cupele europene.



Marius Coman: ”Nu astăzi am pierdut play-out-ul”



„Nu astăzi am pierdut play-off-ul. Cele mai multe ocazii le-am avut noi, cu puțin noroc puteam să facem 2-1. Până la urmă, ne bucurăm de un punct și mergem în play-out și vrem să-l câștigăm.



Am trecut printr-o perioadă grea, au fost mai multe chestii interne pe care nu vreau să le spun acum. CFR-ul e o echipă mare, când are ocazii te taxează, din păcate noi nu am reușit să-i taxăm la ocaziile pe care le-am avut. Asta ne dorim, să câștigăm play-out-ul. Din câte știu, se poate merge în Europa din play-out”, a spus Marius Coman, la flash-interviu.



Înainte de startul play-out-ului, Sepsi va juca în ultima etapă a sezonului regulat cu Petrolul Ploiești, în deplasare.



Ultimele meciuri din sezonul regulat:



Etapa 29:



Unirea Slobozia - Oțelul Galați 0-1

Sepsi OSK - CFR Cluj 1-1

U Cluj - FC Botoșani

Universitatea Craiova - Farul Constanța

Poli Iași - Petrolul Ploiești

Rapid București - FCSB

Gloria Buzău - UTA Arad

Dinamo București - Hermannstadt

