OFICIAL | Craiova a transferat un fundas crescut de Inter, care a apucat sa joace la prima echipa!

Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Isaac Donkor.

Craiova a anuntat transferul fundasului de banda dreapta Isaac Donkor, nascut in Ghana, dar care are si cetatenie italiana. Donkor a fost crescut de Inter si a apucat sa joace de trei ori la prima echipa a formatiei milaneze: de doua ori in Serie A si o data in Europa League, intr-un meci contra lui Rubin Kazan.

Donkor a semnat un contract valabil pe trei sezoane cu Universitatea Craiova, cu optiune de prelungire pentru inca unul.

Isaac Donkor a mai jucat sub forma de imprumut la Bari, Avellino si Cesena.