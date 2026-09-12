„Compensează mai mult decât să plătești 10 proști!” Mihai Stoichiță nu are milă de cluburile din SuperLiga: „Politica e total greșită”

„Compensează mai mult decât să plătești 10 proști!” Mihai Stoichiță nu are milă de cluburile din SuperLiga: „Politica e total greșită” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoichiță a criticat strategia cluburilor din SuperLiga.

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MIhai StoichitaSuperliga
Din articol

Deși regula U21 a fost impusă în urmă cu aproape un deceniu, cluburile din România continuă să aducă extrem de mulți fotbaliști străini. Actuala strategie nu aduce un plus fotbalului autohton, în condițiile în care tot mai puține echipe ajung în cupele europene.

Mihai Stoichiță nu are milă de cluburile din SuperLiga

Mihai Stoichiță e de părere că formațiile din SuperLiga greșesc atunci când aduc foarte mulți fotbaliști străini. Oficialul FRF susține că sportivii nu dau un randament optim, iar salariile primite nu sunt justificate.

„Cred că politica de a aduce străini foarte mulți în România, de calitate îndoielnică și îmi asum ce spun, nu e bună.

M-am uitat la Beer Sheva și la Sabah, la meciul respectiv am văzut că acolo ei nu iau jucători de mâna a treia din Portugalia, din Brazilia, Argentina, Spania sau Franța. Ei iau cei mai buni din Gabon, din Capul Verde!

Dacă aduci 2-3 străini foarte buni, compensează mai mult decât să plătești 10 proști. Și cu asta am terminat discuția, e părerea mea”, a declarat Mihai Stoichiță.

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Mihai Stoichiță crede în jucătorii români

În continuare, Stoichiță a transmis că jucătorii din România ar trebui să primească mult mai mult credit din partea echipelor.

„Stimulul pentru jucătorii tineri ar fi cu totul altul. Când vede un copil că termină junioratul și ăia de la echipa mare «Lasă că-l dăm la divizia C»... Politica asta eu cred că este total greșită. Total greșită!

Jucătorul român trebuie să aibă viitor, dar viitorul începe la cluburi, după aia ajunge la echipele naționale! De la 10 ani până la 15 ani te educă antrenorul pasionat și căruia îi place să facă acea muncă, nu să vină doar să stea o oră și jumătate pe teren”, a mai spus oficialul FRF.

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