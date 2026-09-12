„Compensează mai mult decât să plătești 10 proști!” Mihai Stoichiță nu are milă de cluburile din SuperLiga: „Politica e total greșită”

Deși regula U21 a fost impusă în urmă cu aproape un deceniu, cluburile din România continuă să aducă extrem de mulți fotbaliști străini. Actuala strategie nu aduce un plus fotbalului autohton, în condițiile în care tot mai puține echipe ajung în cupele europene.

Mihai Stoichiță nu are milă de cluburile din SuperLiga

Mihai Stoichiță e de părere că formațiile din SuperLiga greșesc atunci când aduc foarte mulți fotbaliști străini. Oficialul FRF susține că sportivii nu dau un randament optim, iar salariile primite nu sunt justificate.

„Cred că politica de a aduce străini foarte mulți în România, de calitate îndoielnică și îmi asum ce spun, nu e bună.

M-am uitat la Beer Sheva și la Sabah, la meciul respectiv am văzut că acolo ei nu iau jucători de mâna a treia din Portugalia, din Brazilia, Argentina, Spania sau Franța. Ei iau cei mai buni din Gabon, din Capul Verde!

Dacă aduci 2-3 străini foarte buni, compensează mai mult decât să plătești 10 proști. Și cu asta am terminat discuția, e părerea mea”, a declarat Mihai Stoichiță.