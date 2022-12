Chiar dacă au trecut mai bine de 12 de ani de la transferul acestuia de la CFR Cluj la Lorient, numele său a rămas bine întipărit în mintea fanilor din Gruia. De Dubarbier se leagă primele performanțe notabile ale clubului, cu titlul din 2008 și grupele Ligii Campionilor, unde CFR-ul s-a duelat cu Chelsea, AS Roma și Bordeaux.

Acum, Dubarbier a ales un alt drum. După ce s-a lăsat de fotbal, și-a îndreptat atenția către muzică, dar a rămas cu gândul la CFR Cluj și la perioada petrecută la actuala campioană.

Fostul fotbalist de bandă stângă va urmări cu sufletul la gură finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Franța și a răspuns fără ezitare la întrebarea care-i pune în dificultate pe argentinieni: ”Messi sau Maradona?”

Ultima oară mi-ai spus că te-ai dedicat complet muzicii. Cum e viața ta acum?

În aceste momente sunt exact la fel însă am mai multe proiecte care îmi trec prin mână și cu aceeași intensitate, mă ocup de DubarBeer, un proiect cu bere artizanală pe care să o exportăm și sperăm să ajungem la Cluj, ca o parte din mine să fie alături de voi și de ce nu în viitor poate fac un spectacol acolo la un eveniment special.

Sebastian Dubarbier: ”Prefer să cânt cu cinci persoane și să mă bucur de scenă”

Ai debutat în fotbal pe Estadio Ciudad de la Plata. Am văzut că ai cântat recent în oraș, cum a fost?

Sunt stadioane diferite, am debutat pe Estadio Ciudad de la Plata Diego Armando Maradona și am cântat la un eveniment pe Estadio UNO de Estudiantes de la Plata, a fost un moment frumos și sunt extrem de recunoscător clubului care mi-a deschis porțile pentru a mă întoarce în Argentina.

Te simți mai bine pe o scenă în fața a mii de oameni sau pe teren atunci când ți se cântă imnul Champions League?

Cu muzica sunt la început, e un drum frumos și lung, cu pași scurți și fiecare dintre ei te lasă cu lecții importante. La asta trebuie să 'vâslești și să vâslești', e ca atunci când te apuci de fotbal la 5 ani. Dar comparând cu imnul Champions League, sincer prefer să cânt cu 5 persoane și să mă bucur de scenă. E ceva nou de care mă bucur mult.

Ai încercat vreodată să cânți imnul Champions League la chitară?

Adevărul este că nu mi-a trecut niciodată prin minte, e și un cântec dificil ce-i drept.

Ce melodie crezi că ar descrie cel mai bine parcursul Argentinei de până acum?

Cel de la WOS - Arrancamelo, s-a auzit mult în țară.

Cum ai trăit meciurile Argentinei de la Campionatul Mondial?

În mod clar, am urmărit Campionatul Mondial și a fost incredibil. Am început cu stângul însă cred că ne-a prins bine pentru a crește în evoluții, echipa a crescut mult și astăzi o vedem pe Argentina pe care visam să o vedem, o echipă în toată regula și spun mereu că munca antrenorului este un 80%, Scaloni a făcut o treabă incredibilă, așa cum a făcut și Alejandro Sabella în 2014. Avem norocul de a avea jucători mari și antrenori buni.

Te așteptai ca Argentina să ajungă în finală?

Desgiur, a fost un Mondial cu multe surprize însă am avut multă încredere în această echipă. Trebuia să ajungem în finală, așa cum am făcut și în 2014, sperăm să nu fie atât de injustă ca atunci.

Plănuiește să se întoarcă în România: ”Vreau să-mi duc familia acolo și să cânt”

Urmărești ce se întâmplă la CFR Cluj? E campioană pentru a cincea oară la rând și va juca împotriva lui Lazio în Conference League...

Da, în aplicația de pe telefon o am la favorite și urmăresc mereu rezultatele, de aici eu și familia mea ne gândim mereu să le meargă bine. E un club pe care îl iubesc mult, mi-a deschis porțile în Europa și toate titlurile pe care le am în cariera de fotbalist au fost alături de CFR. Este o mândrie că am câștigat primul titlu al clubului și primul meu titlu ca profesionist.

Dubarbier a plecat de la CFR Cluj în februarie 2010, la Lorient, pentru 1,5 milioane de euro.

78 de meciuri are Dubarbier pentru CFR Cluj, în toate competițiile (13 goluri și trei assist-uri).

Plănuiești să vizitezi România în viitorul apropiat?

Da, vreau să îmi duc familia acolo și să și cânt. În perioada în care am fost acolo știau multă spaniolă, sper să se poată bucura de un concert rock ca toată suflarea argentiniană.

Care sunt primele lucruri care-ți vin în minte atunci când auzi de România?

Stadionul Clujului, afecțiunea oamenilor, deplasările, prietenii...multe. E o țară care m-a 'adoptat' la o vârstă dificilă și m-a făcut să mă simt ca acasă. A fost o experiență frumoasă și îmi doresc să mă întoroc pentru a vedea cum mai sunt lucrurile acolo.

Ultima întrebare: Messi sau Maradona?

Messi, fără îndoială. Deși l-am văzut pe Maradona în perioada sa de decadență și cu toate problemele pe care le avea, trebuie să ne uităm doar la statisticile acestui 'animal', a doborât toate recordurile și nu există trofeu care să îl depășească. Regularitatea este cea mai importantă virtute în viață și asta l-a dus acolo unde este și, desigur, talentul.