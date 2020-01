"Se vor desfiinta!" Ruinele se transforma in praf! DESFIINTAREA lui DINAMO este tot mai aproape! Anunt de ULTIMA ora despre situatia clubului

Cristi Munteanu a vorbit despre situatia de la Dinamo.

Daca pana in luna februarie nu se va face dovada platilor restante, "cainii" risca sa nu obtina licenta pentru Liga 1. Florin Prunea, managerul general al lui Dinamo, a declarat ca echipa mai are nevoie de aproximativ 600.000 de euro pentru achitarea salariilor si iesirea din impasul financiar.

Peluza Catalin Hildan vine in sprijinul clubului si anunta ca va cumpara 10% din actiuni de la Ionut Negoita, contra sumei de 1 leu, iar mai apoi va vira in cont 100.000 de euro, bani stransi exclusiv din randul suporterilor.

Fostul portar al celor de la Dinamo, Cristi Munteanu, a vorbit in exclusivitate la Ora exacta in sport despre situatia de la club si este de parere ca Dinamo va obtine licenta tot cu ajutorul lui Ionut Negoita. Acesta este de parere ca afacerea cu arabii nu este ceva serios si tot Ionut Negoita va reprezenta salvarea clubului.

"In primul rand cred ca se va apela din nou la Ionut Negoita pentru ca alta solutie nu este. Referitor la banii suporterilor e binevenita, 1000 de euro inseamana bani foarte multi. Bani care ar mai putea platii din salarii. Dinamo nu se va crampona, nu cred ca va risca 500-600 de mii de euro sa nu prinda licenta. Eu cred ca tot Negoita va fi salvarea situatiei. Uite ca inca o data s-a dovedit, ca fara Negoita in momentele astea, clubul nu poate functiona, cu atatia fani dinamovisti cu atatia suporteri, nu vine nimeni concret sa investeasca la Dinamo. Fara el, aceasta societate nu poate merge mai departe. Eu zic ca Negoita va ramane aproape de Dinamo si pentru o suma relativ mica pentru nivelul lui nu cred ca va inchide clubul

Nu cred in afacerea cu arabii, doar prin simplul fapt ca am vazut ca au conditionat ca Dinamo sa primeasca licenta, sa nu stiu ce. Pai stai putin, tu nu ai 600 de mii de euro sa dai ca sa ia licenta, pui conditii de genul asta? E vrajeala. In momentul de fata, s-a vazut foarte clar, nimeni nu este dispus sa investeasca un leu la Dinamo. Nimeni nu o sa vina si iarasi greul tot pe Neogita va ramane. Mi-e tare teama ca daca Negoita nu va mai investi bani in clubul asta, se va desfiinta. E greu, lumea e necajita. Nu vedeti ca lumea nu se baga la Dinamo, nu stiu de ce. Dinamo a ramas cel mai important brand din Romania. Daca Dinamo in momentul de fata nu gaseste cumparator, investitor, ce se intampla la restul echipelor? Dinamo este fix in aceasta situatie ca si Steaua, nu au un teren propriu. Doar ca Steaua are un lot mult mai bun. Va spun eu ca se va lua licenta, si cu banii astia pe care ii baga suporterii, PCH.

Acum toata lumea banuiesc ca realizeza acesti 6-7 ani cat a fost Ionut Negoita la Dinamo. Toata greutatea cade pe carca patronului. Fiind injurat, fiind hulit, se da la o parte. In momentul de fata daca Ionut Negoita nu mai baga bani la Dinamo, clubul se desfiinteaza", a declarat Cristi Munteanu, la PRO X.