Florinel Coman este prezent pe Arena Națională pentru a-și susține fosta echipă.
GALERIE FOTO Apariție surprinzătoare a lui Florinel Coman la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova! Cum a fost îmbrăcat
Superliga
FCSB a avut un invitat de gală la derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a din Superliga României.
Florinel Coman, prezent la FCSB - Universitatea Craiova
Atacantul celor de la Al Gharafa a venit în România în pauza pentru meciurile echipelor naționale, dar nu putea rata derby-ul etapei a 12-a din Superliga României.
Camerele de filmat l-au surprins pe Florinel Coman la lojă, de unde a urmărit meciul alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație a celorr de la FCSB.
Interesant este că Florinel Coman a apărut îmbrăcat cu o geacă a fostei sale echipe, imprimată cu sigla lui FCSB.
