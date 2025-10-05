Florinel Coman este prezent pe Arena Națională pentru a-și susține fosta echipă.

Doar patru cuvinte postate de Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB!

Lille - PSG 0-1! Derby-ul etapei #7 din Ligue 1 se vede în direct pe VOYO. GOL spectaculos marcat de Mendes

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul mecului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”

Atacantul celor de la Al Gharafa a venit în România în pauza pentru meciurile echipelor naționale, dar nu putea rata derby-ul etapei a 12-a din Superliga României.

Camerele de filmat l-au surprins pe Florinel Coman la lojă, de unde a urmărit meciul alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație a celorr de la FCSB.

Interesant este că Florinel Coman a apărut îmbrăcat cu o geacă a fostei sale echipe, imprimată cu sigla lui FCSB.

