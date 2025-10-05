GALERIE FOTO Apariție surprinzătoare a lui Florinel Coman la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova! Cum a fost îmbrăcat

Apariție surprinzătoare a lui Florinel Coman la derby-ul FCSB &ndash; Universitatea Craiova! Cum a fost &icirc;mbrăcat Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a avut un invitat de gală la derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa a 12-a din Superliga României.

TAGS:
FCSBUniversitatea CraiovaFlorinel Coman
Din articol

Florinel Coman este prezent pe Arena Națională pentru a-și susține fosta echipă. 

Florinel Coman, prezent la FCSB - Universitatea Craiova

  • Coman 5
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Atacantul celor de la Al Gharafa a venit în România în pauza pentru meciurile echipelor naționale, dar nu putea rata derby-ul etapei a 12-a din Superliga României.

Camerele de filmat l-au surprins pe Florinel Coman la lojă, de unde a urmărit meciul alături de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație a celorr de la FCSB.

Interesant este că Florinel Coman a apărut îmbrăcat cu o geacă a fostei sale echipe, imprimată cu sigla lui FCSB.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Ce aduce noul ciclon atunci c&acirc;nd se va instala deasupra Rom&acirc;niei. Fenomenele meteo așteptate &icirc;n următoarele zile
ULTIMELE STIRI
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul mecului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul mecului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”
Lille - PSG 0-1! Derby-ul etapei #7 din Ligue 1 se vede &icirc;n direct pe VOYO. GOL spectaculos marcat de Mendes
Lille - PSG 0-1! Derby-ul etapei #7 din Ligue 1 se vede în direct pe VOYO. GOL spectaculos marcat de Mendes
Doar patru cuvinte postate de Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB!
Doar patru cuvinte postate de Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB!
Gigi Becali, pe val după victoria cu Craiova: Acum gata, remontada &icirc;n campionat! Jucăm fotbal
Gigi Becali, pe val după victoria cu Craiova: "Acum gata, remontada în campionat! Jucăm fotbal"
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: &rdquo;Nu cred că va ma juca prea mult!&rdquo;

Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al Rom&acirc;niei nu mai vede NIMIC pe teren

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga &icirc;i va lua locul la U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău, OUT! Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj

Gazzetta dello Sport a descris &icirc;n două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă

FCSB pregătește oferta: Aștept OK-ul de la Gigi! Un om &icirc;n care am &icirc;ncredere

FCSB pregătește oferta: "Aștept OK-ul de la Gigi! Un om în care am încredere"

Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul

Carlos Alcaraz, penalizat de ATP cu milioane de euro pentru că a refuzat participarea la Shanghai: ce a răspuns ibericul



Recomandarile redactiei
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB &icirc;n timpul mecului: &rdquo;Mamă, nu mă așteptam la c&acirc;te am făcut!&rdquo;
Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul mecului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB &ndash; Craiova: &rdquo;L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?&rdquo;
Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”
Doar patru cuvinte postate de Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB!
Doar patru cuvinte postate de Universitatea Craiova după 0-1 cu FCSB!
Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana
Cum arată clasamentul din Superligă după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Pe ce loc a urcat campioana
Gigi Becali, pe val după victoria cu Craiova: Acum gata, remontada &icirc;n campionat! Jucăm fotbal
Gigi Becali, pe val după victoria cu Craiova: "Acum gata, remontada în campionat! Jucăm fotbal"
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Bani dispăruți, hackeri și dat &icirc;n judecată! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Bani dispăruți, hackeri și dat în judecată! Ce se întâmplă cu transferul de 5,25 milioane de euro al lui Florinel Coman
Helmut Duckadam a făcut praf perlele lui Becali: Nu știu ce a dorit d&acirc;nsul
Helmut Duckadam a făcut praf "perlele" lui Becali: "Nu știu ce a dorit dânsul"
CITESTE SI
Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e &icirc;n buzunar

stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

protv La 52 de ani s-a lăsat fotografiată la piscină, cu costum de baie nesemnificativ. Sofia Vergara, tot fără iubit la un an de la divorț

Cod portocaliu de ploi și ninsori, &icirc;ncep&acirc;nd de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!