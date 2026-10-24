Jucătorii români Alexandru Cîmpanu şi Alexandru Mitriţă au marcat câte un gol în partidele pe care echipele lor le-au câştigat în etapa a 29-a din campionatul Chinei.

Gol, MVP și accidentare pentru Alexandru Cîmpanu

Tongliang Long a jucat pe teren propriu cu Hainiu, echipa lui Malcom Edjouma. Alexandru Cîmpanu a fost titular la gazde şi a deschis scorul, în minutul 19.

Tongliang a înscris al doilea gol în minutul 30, prin Dimata, iar Cîmpanu a ieşit de pe teren, accidentat, în minutul 78. Tongliang Long – Hainiu s-a încheiat 2-0 şi jucătorul român a primit cea mai mare notă de pe teren, 8,2, fiind declarat MVP-ul partidei. În clasament, Tongliang e pe locul 9, cu 36 de puncte.

Mitriță, gol și assist

Formaţia lui Alexandru Mitriţă, Zhejiang, a disputat un meci în deplasare, cu Tieren. Adversarii au deschis scorul, apoi echipa românului a egalat, în minutul 40, pentru ca Mitriţă să o aducă în avantaj cu golul său, din minutul 45+5.

După pauză, tot Mitriţă a fost servantul lui Cardoso, la golul al treilea al oaspeţilor, din minutul 61. Mbenza a marcat pentru gazde, dar Yudong a stabilit scorul final, în minutul 86.

Zhejiang s-a impus cu 4-2 în faţa lui Tieren, iar Mitriţă, care a fost integralist, a primit cea mai mare notă dintre jucătorii învingătoarei, 8,1 pe SofaScore. Zhejiang e pe locul 10, cu 34 de puncte.

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