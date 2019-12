Se intoarce Tandia in Romania? Malianul ar putea deveni liber de contract in ianuarie 2020

Lucrurile nu merg perfect la Al Hazem, iar Tandia ar putea ajunge gratis la unul dintre granzii din Liga 1.

Francezul cu parinti malieni a crescut la academia lui Sochaux, iar la seniori a evoluat pentru Caen si Tours. Cand avea 18 ani, a fost dorit de Newcastle, Liverpool si Chelsea, iar la nationalele de juniori ale Frantei a fost coleg cu Pogba si Varane. Mijlocasul ofensiv a fost operat la ambii genunchi, dupa accidentari grave, iar dezvoltarea sa sportiva a fost incetinita din aceasta cauza.

In 2017, el a ajuns la Sepsi, pentru covasneni jucand 51 de meciuri si inscriind 16 goluri si fiind considerat unul dintre cei mai buni stranieri din Liga 1, iar in martie 2019 a fost convocat in premiera la nationala de seniori a statului Mali, pentru care a jucat in amicalul cu Senegal. Tandia s-a transferat la Al Hazem, echipa antrenata de Daniel Isaila in Arabia Saudita, pentru 600.000 de euro, dar nu se simte prea bine in Golf. Mijlocasul a mai prins 40 de minute cumulat pentru Mali, in meciurile cu Arabia Saudita si Africa de Sud, si a mai evoluat de 6 ori ca titular in cele 10 meciuri jucate de echipa sa de club.

Dar Al Hazem a fost eliminat din Cupa Regelui de Al Drae FC, locul 9 dintr-una dintre seriile ligii a treia saudite si se afla abia pe locul 8 in Pro League si, desi le-a invins pe Al Ahli si Al Nasr, conducatorii asteapta luna ianuarie si finalul turului de campionat, ca sa vada daca vor continua cu actualul staff tehnic si daca vor trebuie sa faca schimbari in lot.

Tandia (26 ani) are un salariu de 300.000 de euro in Arabia Saudita si un contract valabil pana in 2022, iar in trecut a mai fost aproape de un transfer in Liga 1 la FCSB, CS „U” Craiova si CFR Cluj, iar din strainatate s-au interesat de el Partizan Belgrad, dar si echipe din Rusia si Turcia. La Al Hazem a mai fost legitimat portughezul Diogo Salomao, care a rezistat doar jumatate sezon in Arabia Saudita, dupa care s-a intors in Liga 1, la FCSB.