Oltenii au primit vizita ardelenilor pe ”Ion Oblemenco” în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al Superligii României. La finalul meciului, cele două echipe s-au mulțumit cu un singur punct.



Tudor Băluță a deschis scorul în minutul 37 al meciului, ca Louis Munteanu să restabilească egalitatea în actul secund al confruntării, mai exact în minutul 51.



Scos pe final în Craiova - CFR Cluj, Andrei Cordea a spus totul după meci: ”Asta ne-a tras foarte mult în jos”



Andrei Cordea a jucat până în minutul 90+2 în Bănie, până când Daniel Pancu l-a înlocuit în minutele suplimentare ale părții secunde cu Tidiane Keita.



La flash-interviu după meci, Cordea a evidențiat că pe CFR Cluj a tras-o foarte mult în jos ghinionul.



”Am început foarte greu, nu am reușit să îi blocăm. În a doua repriză am ieșit mult mai montați și am reușit să marcăm. Craiova este, în sezonul ăsta, din punctul meu de vedere, cea mai bună echipă cu care am jucat. Au cele mai bune trasee, se găsesc foarte bine. Au jucat foarte bine, iar noi ne mulțumim cu un rezultat de egalitate.



Din păcate, am primit foarte multe goluri, goluri ușor de evitat. De multe ori am avut ghinion, în nespus de multe meciuri. Este vina tuturor, nu doar a fundașilor; apărarea începe de la atacant. Asta ne-a tras foarte mult în jos: ghinionul. În foarte multe meciuri am luat gol după minutul 80, goluri ciudate, și am ajuns în situația asta.



Mergem înainte, avem încredere unul în altul, nu putem să lăsăm capul plecat. Trebuie să mergem înainte și vom trage concluziile împreună după următoarele 11 meciuri. Eu mereu am fost așa, sunt un băiat pozitiv, îmi place foarte mult să cred în șansele pe care le am.



Nu mă voi da bătut, chiar dacă suntem departe. Voi da totul pentru a fi sus, cred că merităm, chiar dacă am avut foarte mult ghinion.



Până la urmă, mai avem două meciuri pe care le vom trata la victorie. Ne dorim mult să facem 6 puncte, apoi vom merge în vacanță și ne vom gândi foarte bine ce va fi în a doua parte a sezonului. Depinde doar de noi. Avem și un antrenor care ne ajută foarte mult, ne dă încredere, știe cum să vorbească cu noi. Cred că o să fie bine.



Mie nu îmi place să vorbesc despre bani, vom vedea ce ne vor zice cei din staff”, a spus Cordea.

