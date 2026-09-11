CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

Astăzi, de la ora 18:00, ”Eternul derby” din handbalul românesc le aduce acum față în față pe campioana ultimului deceniu, Dinamo, și pe nou-promovata Steaua.

”Dulăii” domină autoritar handbalul masculin românesc, câștigând începând cu sezonul 2015-2016 toate titlurile de campioană.

Mai mult, în ultimele trei sezoane, Dinamo a reușit tripla campionat - Cupă - Supercupă.

Steaua, în schimb, a retrogradat din nou în liga a doua, de unde a revenit în prima divizie la finalul sezonului trecut.

De subliniat că nu mai devreme de ieri Dinamo a debutat în noua ediție de Champions League - astfel, la mai puțin de 24 de ore, campioana va juca derby-ul cu Steaua!

”HANDBAL. Nu avem timp de respiro! ASTĂZI, un nou meci pentru campioni!

De la ora 18:00 întâlnim eterna rivală Steaua București ⚔️

📍Sala Dinamo

🕝 18:00

🆚 Steaua București”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo București.

Dinamo a debutat în Champions League! Cum s-a descurcat în fața echipei numărul 1 din Franța

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia franceză Montpellier Handball, cu scorul de 27-23 (11-9), joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, într-un meci din Grupa E a primei etape a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Montpellier este echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG (cu 13 titluri).

Prima repriză a fost echilibrată, dar oaspeţii au reuşit să intre la pauză în avantaj, cu 11-9. Jocul a păstrat aceleaşi coordonate şi în primul sfert de oră de la reluare, după care Montpellier a reuşit să se desprindă, la 23-21 marcând patru goluri consecutive.

Golurile campioanei României au fost reuşite de Haniel Langaro 6, Ionuţ Nistor 5, Branko Vujovic 4, Miguel Martins 3, Victor Iturizza 2, Andrei Buzle 1, Mads Bayer Lenbroch 1, Alex Pascual 1.

Portarul Samir Bellahcene a avut 9 intervenţii (25,71%).