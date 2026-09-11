La finalul jocului, antrenorul Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat elevii, însă s-a arătat nemulțumit de faptul că arădenii și-au creat ocazii și au marcat.

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău după Farul - UTA

„Mă așteptam să ne construim foarte multe ocazii, în același timp și să marcăm. Ne-am creat în fiecare meci, dar nu am marcat multe goluri, am avut alte patru-cinci ocazii, dar, în același timp, și adversarul și-a creat situații. Ne-am dorit să nu le permitem să facă asta.

Felicit jucătorii, fac sacrificii, creștem destul de bine ca posesie, ca relații de joc, evoluăm bine în sistemul 4-2-3-1. Cred că prima repriză cu FCSB a fost mai bună decât asta, chiar și decât cea cu CFR.

Sabău: „Farul are față de play-off”

Mă bucur pentru Denis Alibec, golul îi dă încredere. Așteptările sunt mari de la el, este borna 100, cred că este un gol important pentru el. De unii jucători sunt mulțumit, de la alții mai aștept. Sunt jucători foarte serioși, antrenabili, dar de la unii am așteptări mult mai mari.

Cred că Farul are față de play-off. Avem nevoie de un număr 9, lui Denis Alibec îi place mai mult să stea mai retras, nu în careu. Așteptăm să intre Hyseni, el poate fi acel atacant.

Sper să avem continuitate în joc, numai așa poți avea rezultate. Să ai identitate și jucători care să se identifice cu această echipă”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la flash-interviu.

El a vorbit și despre duelul cu Dinamo din etapa următoare, echipă la care a jucat între 1988 și 1990: „Un meci cu Dinamo înseamnă emoție mare, e un club care și-a pus amprenta asupra mea, m-a format pentru fotbalul de performanță, am avut colegi deosebiți, doi ani nemaipomeniți”.

Caseta meciului