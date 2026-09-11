Farul Constanța s-a duelat cu UTA în a 9-a etapă din SuperLiga. „Marinarii” s-au impus cu scorul de 4-2, în condițiile în care elevii lui Ioan Ovidiu Sabău mai puteau puncta.

Adrian Mihalcea a dat cărțile pe față după o nouă înfrângere

Eșecul cu Farul este al patrulea în actualul sezon de SuperLiga pentru UTA. Contrar așteptărilor, arădenii au evoluat sub nota din ultimele partide disputate.

La scurt timp după fluierul final, Adrian Mihalcea a recunoscut dominația formației de la malul mării. Antrenorul e de părere că elevii săi au greșit în momentele cheie, iar acest lucru a dus la un nou eșec.

„Practic, n-a mers nimic. Anticipam un echilibru, dar a fost un meci total dezechilibrat. N-am intrat deloc bine în joc, luăm gol în minutul 3, apoi nu respectăm sarcinile de joc.

Am pierdut multe dueluri şi acest lucru ne-a costat. N-aş putea să scot prea multe părţi pozitive din acest meci. Poate prea multă încredere, dar uite că încrederea asta, fără muncă şi fără sacrificiu, nu îţi aduce beneficii

Poate oscilaţia asta la nivel de încredere şi de atitudine. Într-adevăr, veneam după trei rezultate, două în campionat şi unul în cupă, foarte bune. Şi am zis că totul e rezolvat.

N-am reuşit. Dar, cred că băieţii au înţeles tot ceea ce am greşit enorm în acest meci”, a declarat Mihalcea.