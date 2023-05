Șase dintr-o lovitură! Fotbaliștii pe care Gigi Becali îi va transfera la FCSB dacă va câștiga titlu

Latifundiarul din Pipera susține că va renunța la club indiferent dacă FCSB va reuși să câștige titlul ori ba, dar în același timp anunță întăriri din vară.

Becali a pus ochii, potrivit Fanatik, pe jucătorii a două rivale din Superliga și este pregătit să cumpere trei fotbaliști de la Sepsi Sfântu Gheorghe și trei de la campioana CFR Cluj.

Branislav Ninaj, Nicolae Păun și Pavol Safranko, de la Sepsi Sfântu Gheorghe și Andrei Burcă, Nana Boateng şi Rangelo Janga, de la CFR Cluj, sunt jucătorii pe care Becali speră să-i aducă la FCSB din vară.

Cotele jucătorilor doriţi de Gigi Becali la FCSB

Andrei Burcă – 4 milioane de euro

Nana Boateng – 2.2 milioane de euro

Rangelo Janga – 900.000 de euro

Branislav Ninaj – 800.000 de euro

Nicolae Păun – 1.2 milioane de euro

Pavol Safranko – 800.000 de euro

Becali, dispus să scoată banii din buzunare dacă FCSB ia titlul

FCSB este la un pas de titlul după o pauză de opt ani, iar Gigi Becali pare dispus să facă investiții majore în vară pentru a duce echipa în grupele Champions League.

„Dacă iau campionatul o să fac niște transferuri mari. Pe posturi acolo, nu o să dau acum nume. Dacă iau campionatul o să fac patru transferuri, cinci poate. Louis Munteanu nu este, nu am nevoie acolo, pentru că el joacă pe partea cu Tavi Popescu și cu Coman și nu e mai bun nici ca ăla, nici ca ăla.

Mazilu este jucător de viitor, pe mine mă interesează acum, repede. N-am spus că fac investiții de viitor și pentru a câștiga. În plus, pe Mazilu nici nu poți să-l iei că nu cred că Gică îl dă sub trei milioane. Și eu nu pot să dau trei milioane. Am dat pentru Coman, am dat două și unul pentru procente, dar… De la Hagi nu poți să iei acum.

Alibec ce? Are 30 și ceva de ani. Ar fi un jucător, dar nu vreau să vorbesc de atac. Nu mă interesează Alibec, avem meci cu Farul. Mă interesează fundași centrali și un singur atacant. Și eventual un mijlocaș mai creativ și mai agresiv. O să vedem atunci, mai întâi să luăm campionatul”, a spus Becali, potrivit sursei de mai sus.