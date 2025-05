Săpunaru se retrage! Ce spunea Angelescu în februarie



„Nu-i prelungim contractul. Cristi este în ultimul an, vă dau și ceva în premieră. Am avut o discuție cu el. În perioada care a mai rămas până la finalul campionatului va activa și ca jucător, și ca consultat al conducerii. Din iarnă am spus că aș vrea să-l am pe Cristi cât mai aproape de mine pe partea sportivă.



El este încă și jucător, deci ne ajută foarte mult în vestiar. Din vară, va face parte din echipă. Nu pot să vă spun în momentul de față ce și cum, pentru că am avut anumite discuții cu el, dar cred că l-am convins și va rămâne la Rapid într-o funcție de conducere. O funcție din cadrul clubului.



Pentru mine, Cristi este primul om cu care m-aș consulta în ceea ce înseamnă prima echipă. E un lider și avem nevoie de lideri și la birouri. Cred că i se potrivește mai mult costumul, așa zic eu. Va rămâne, sper eu, o parte importantă”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.