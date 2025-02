Gigi Becali va plăti, în total, 400.000 de euro pentru fotbalistul cotat la 500.000 de euro, iar Gheorghiță va face obiectul transferului încă din această perioadă.

Vasile Miriuță: ”Dacă are sânge în instalație, eu cred că Gheorghiță va reuși la FCSB!”

La conferința de presă la care Vasile Miriuță a luat parte înaintea partidei pe care Poli Iași o va juca pe teren propriu în fața celor de la UTA Arad, antrenorul moldovenilor a fost întrebat inevitabil și despre transferul lui Andrei Gheorghiță la FCSB.

Miriuță a avut cuvinte de laudă la adresa atacantului și a mărturisit că plecarea sa va reprezenta o lovitură pentru Poli Iași. Întrebat dacă, în opinia sa, Gheorghiță se poate impune la FCSB, Miriuță a răspuns că totul depinde de felul în care fotbalistul se va adapta la echipa condusă de Gigi Becali și dacă ”va avea sânge în instalație”.

”Gheorghiță e un jucător foarte bun, mi-e drag, chiar dacă îl știu de câteva zile, are caracter. Acum ce să spun, am venit de câteva zile. Conducerea hotărăște dacă pleacă un jucător sau nu. Bineînțeles că ar fi o pierdere, dar sunt sigur că avem planul B în cazul va pleca Gheorghiță, să vină un nou under. Conducerea decide dacă pleacă.

E un jucător bun, depinde cum se integrează și dacă are sânge în instalație să joace acolo (n.r. la FCSB), eu cred că da”, a spus Vasile Miriuță la conferința de presă.

Poli Iași, 20% dintr-un viitor transfer al lui Gheorghiță



După transferul lui Gheorghiță la FCSB, Poli Iași va păstra un procent de 20% dintr-un eventual transfer ulterior. Cornel Șfaițer, președintele clubului, a anunțat că Poli Iași va încasa 20 la sută dintr-o eventuală sumă de transfer.



„Sumele sunt cele care au apărut deja. Aștept doar să se concretizeze. Noi am dat OK-ul. Astăzi urmează să se facă, a rămas doar ca jucătorul să analizeze și el. L-am întrebat înainte despre transfer, nu am făcut-o fără el. Avem 20% procent dintr-un viitor transfer. În rest, sumele apărute sunt cele adevărate.



A zis că are încredere în el și vrea să meargă. Este încrezător că poate confirma de ceea ce este în stare. Trebuie să ne repoziționăm acum, nu e ușor pentru niciun antrenor atunci când pierde un jucător”, a spus Șfaițer, potrivit sportpesurse.ro.