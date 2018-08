VOLUNTARI - CFR CLUJ 1-2 | Ionita, descatusat dupa PRIMUL GOL din acest sezon: "Si Higuain e gras!" 

Campioana s-a impus greu la Voluntari.

CFR s-a impus cu 2-1 la Voluntari, dupa ce a fost condusa. Ionita a marcat al doilea gol pentru CFR, dupa ce a fost criticat de antrenori si conducatori pentru kilogramele in plus. Jucatorul spune ca sunt jucatori mari cu probleme de acest gen si e convins ca isi va reveni.



"Si Higuain si alti jucatori de milioane de euro au probleme. Am recunoscut asta, mi-am asumat, important e sa trece peste. Ma simt foarte bine, sunt mai proaspat pe fazele de atac. Ma bucur ca am reusit sa-mi ajut echipa si am reusit sa castigam. Mai este mult pana la final, nu ne gandim la titlu. Obiectivul e lupta la titlu, urmeaza Europa League, trebuie sa intram in grupe si tot asa mai departe. Cei din conducere au fost mereu alaturi de mine, n-am avut nimic cu mine, a fost si vina mea ca n-am jucat, important e ca am inceput sa joc si o fac din ce in ce mai bine", a spus Ionita.

Tucudean a marcat golul victoriei pentru CFR in minutul 84.