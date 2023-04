Abia instalat ca antrenor principal al echipei lui Gigi Becali, cipriotul Elias Charalambous a explicat când a apărut interesul lui FCSB pentru el și cum vede colaborarea cu ”delegatul” Mihai Pintilii.

”Acum trei săptămâni a apărut interesul. Agenții mei au vorbit cu clubul.

Din primul moment în care mi-au zis de Steaua (n.r. - FCSB), am fost interesat, pentru că știam de cât de mare este clubul.

Elias Charalambous: ”Clubul a făcut scouting, cu siguranță”

Am fost foarte încântat doar când am auzit de numele Steaua (n.r. - FCSB) și sunt foarte fericit că sunt aici.

Clubul a făcut scouting, cu siguranță. A întrebat mai mulți oameni pentru a căpăta informații.

Sunt sigur că așa a făcut clubul și de aceea sunt aici”, a ținut să precizeze Charalambous.

”Mihai Pintilii este parte din staff-ul meu”

”Pintilii este parte din staff-ul meu. Este un băiat excelent, la fel ca toți ceilalți din staff.

V-am spus din prima zi că am găsit o atmosferă foarte bună în club. Sunt condiții foarte bune, iar asta este foarte important pentru ca o echipă să reușească.

Dacă ai o atmosferă bună și condiții bune, restul este datoria noastră”, a mai declarat cipriotul.

Elias Charalambous despre MM Stoica și jucătorii lui FCSB

”Încă de când a apărut interesul clubului, am început să mă pregătesc. Am comunicat cu MM în fiecare zi și mi-am dorit să știu tot despre echipa noastră și celelalte.

Am urmărit meciuri din campionatul intern. Înainte să vin, știam mulți jucători de la FCSB. Nu pe toți, dar în special pe cei de la echipa națională.

Nu vreau să vorbesc individual despre jucători, nu ar fi corect, dar știam mulți jucători de la echipa națională.

În primele zile am remarcat calitatea jucătorilor. Chiar sunt surprins și fericit că avem o astfel de calitate în echipă. Nu numai la antrenamente, ci am văzut și câteva meciuri.

”Mai sunt lucruri de îmbunătățit, pas cu pas”

Sigur, mai sunt lucruri de îmbunătățit, dar nu pot vorbi pe termen lung, ci doar referitor la meciul de mâine. Trebuie să ne concentrăm la meciul următor, să luăm 3 puncte. Pas cu pas.

În primul rând, am încredere mare în agenți. Numai când am auzit de numele de Steaua a fost ceva foarte interesant pentru mine. Apoi, am început să caut informații.

Am mulți prieteni în România, am vorbit cu ei și toți mi-au spus ce e mai bun despre acest club”, a încheiat Elias Charalambous.

Tehnicianul din Cipru, fost fotbalist la FC Vaslui în urmă cu un deceniu (vezi galeria foto), va debuta pe banca tehnică a vicecampioanei în meciul de luni din play-off cu Sepsi Sfântu Gheorghe.