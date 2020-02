"Sa-si puna vesta de protectie la urmatorul meci!" Perovic il ameninta pe Cristea dupa lovitura de MMA pe care a primit-o in derby!

Perovic a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa Dinamo - FCSB.

Sarbul a ramas fara doi dinti si s-a ales cu buza umflata dupa ce a fost lovit de Cristea. Perovic e acum in afara oricarui pericol, desi in timpul meciului si-a pierdut cunostinta si i-a alarmat pe colegi, antrenori si suporteri. Perovic spune ca nu e suparat pe Cristea, dar il avertizeaza in gluma ca ar face bine sa fie pregatit de revansa in retur.

"Nu imi amintesc momentul in care am fost lovit. Imi amintesc ca m-am trezit in ambulanta. M-am luptat cu doctorii pentru ca am vrut sa joc. Mi-au spus sa nu ma misc pentru ca ajungem la spital. Eu am zis ca nu, sa ma lase sa joc. Nu sunt suparat pe Cristea, dar la urmatorul meci ar trebui sa-si puna vesta de protectie pe sub tricou", a spus Perovic pentru Fanatik.