"Sa batem Steaua si sa ne impacam cu suporterii". Nistor, curajos dupa 1-0 la Voluntari. De ce nu a vrut sa bata penalty in minutul 90+4

Voluntari 0-1 Dinamo | "Cainii" au castigat primul meci in Liga I dupa mai bine de doua luni. Unicul gol a fost marcat de Salomao, dintr-un penalty, in minutul 90+4.

Dan Nistor a vorbit si el la finalul partidei de pe stadionul Anghel Iordanescu.

"Eu am o regula. Cel care face penalty nu il executa. Stiti ca s-au intamplat in nenumarate cazuri. De aceea nu am vrut sa bat eu.

E o victorie de moral, ne da sperante, bine ca a venit pana la urma. Ne asteapta cateva zile grele si trebuie sa ne pregatim pentru meciul cu Steaua. Vom vedea la ora jocului ce se va intampla, trebuie sa stam concentrati si sa fim mai atenti.

Ma bucura faptul ca astazi nu am primit gol.

Daca domnul arbitru a dat 11 metri, inseamna ca a fost. Mingea l-a lovit in cot pe Zgrablic.



Ma bucur ca am castigat, nu vreau sa vorbesc despre arbitraj acum.

A fost o presiune foarte mare atat pe noi, cat si pe conducere. Fanii au pus mare presiune, ne-au si apostrofat. Dar au dreptate, pentru ca Dinamo nu are ce cauta pe locul acesta.

Speram sa castigam cu Steaua si sa ne impacam cu suporterii.

Play Off-ul e la 4 puncte, nu e departe. Am vazut ca multi ne-au pus deja crucea", a spus Dan Nistor dupa Voluntari 0-1 Dinamo.