"O fi bine asa?!" Mihai Stoica a reactionat imediat dupa faza de penalty de la Voluntari - Dinamo. Ce a spus oficialul FCSB-ist

O faza controversata a avut loc in minutul 27 al meciului Voluntari - Dinamo. Capatina a executat o lovitura libera, iar mingea l-a lovit in mana pe dinamovistul Armando Cooper. Arbitrul Catalin Popa a lasat, insa, jocul sa continue, in ciuda protestelor gazdelor.

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a reactionat si el la scurt timp, notand ca la o faza identica Astra a primit penalty in meciul cu formatia ros-albastra.

Ion Craciunescu s-a pronuntat si el asupra fazei, spunand ca Voluntariul merita penalty la faza respectiva.