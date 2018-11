Rednic anunta un nou Dinamo dupa 1-0 in minutul 90+4 la Voluntari: "Maine vine cel putin inca un jucator!" A lamurit si misterul "fratelui lui Ze Kalanga"

Voluntari 0-1 Dinamo | "Cainii" castiga dupa doua luni si jumatate in Liga I dintr-un penalty obtinut in minutul 90+2.

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei de la Voluntari.

"Ma bucur ca a venit in sfarsit victoria asta. Am avut ocazii, am facut un bun presing in repriza a doua, am recuperat multe baloane, am avut multe cornere. Pacat ca nu am reusit sa inscriem mai devreme.

E un lucru pozitiv ca nu am primit gol, a fost bine din punct de vedere al organizarii, aparatorii au jucat bine.

Nu pot decat sa ma bucur de cele 3 puncte.

Imi pare cumva rau ca golul a venit abia din penalty, dar asta e fotbalul. Dupa 14 etape am avut si noi un penalty.

E important ca am luat 3 puncte inaintea meciului cu Steaua. Acum avem mult de lucru mai ales pe faza de atac. Mai avem nevoie de un atacant, pentru ca nu putem sta doar in Popa.

Mai avem nevoie de jucatori cu experienta.

Nu e chiar fratele lui Ze Kalanga, dar e mai bun ca el. Ma refeream asa, ca arata ca el ca talie si e mai tehnic. O sa vedeti cand semneaza.

Eu nu plec nicaieri. Am oferte, era o discutie dinainte sa vin la Dinamo, dar nu ma intereseaza. Am zis ca vreau sa raman aici si sa formez o echipa puternica. Bineinteles, cu sprijinul conducerii.

Pe mine nu m-a anuntat nimeni nimic de vreun actionar care sa vina la Dinamo", a spus Mircea Rednic.