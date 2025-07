Sepsi OSK a retrogradat la finele sezonului precedent și țintește revenirea în Liga 2. Mai mulți jucători importanți au rămas la echipă pentru a pune umărul la îndeplinirea obiectivului, printre care Cosmin Matei, Florin Ștefan sau Marius Coman.



Înainte de noul sezon de Liga 2, jucătorii care au ales să rămână la Sepsi au fost nevoiți să accepte reduceri de salarii, spune directorul general Attila Hadnagy.



Sepsi a renegociat contractele jucătorilor înainte de noul sezon, având în vedere că bugetul clubului nu va fi același cu cel de anul trecut. Cei care nu au fost de acord cu reducerea salariului au părăsit echipa.



Reduceri de salarii la Sepsi: ”Cine nu înțelege, n-o să mai rămână”



„Suntem în Liga 2, bugetul este altfel. Trebuie să ne strângem, să mai lăsăm din salariu, ce a fost în Liga 1 și să luptăm. Toți am fost acolo când am retrogradat și, cei care am rămas aici, trebuie să fim și cu sufletul alături de echipă, nu numai pentru bani. Toți suntem vinovați.



Dacă am fost acolo, în Liga 1, ne-am bucurat pentru cupe și Europa când am jucat, trebuie să fim și acum, la greu. Trebuie să mai lăsăm din salarii pentru că suntem în Liga 2, trebuie să ajutăm și clubul.



Clar că au fost reduceri salariale. Majoritatea au înțeles. Cei care nu au înțeles, ne-am înțeles cu ei să plece, am luat și ei ceva după ei. Cine nu acceptă așa ceva, înseamnă că nu vrea să rămână lângă noi. Cine e acum la echipă, a înțeles. Cine nu o să înțeleagă, n-o să mai rămână.



Pot să zic comparativ cu perioada în care am jucat eu în Liga 2. Sunt salarii mari! În Liga 2 se plătesc salarii bune, deci nu cred că se plâng jucătorii că n-au salarii bune în Liga 2. Zic că sunt salarii bune sau spre foarte bune. Sunt jucători care chiar sunt plătiți regește”, a spus Attila Hadnagy, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Înainte de startul noului sezon de Liga 2, Sepsi a vrut să-l aducă pe Daniel Oprița în funcția de antrenor principal, dar acesta nu a ajuns la un acord cu cei de la Steaua pentru rezilierea contractului. Astfel, covăsnenii s-au orientat către Ovidiu Burcă.



Sepsi OSK, în această perioadă de mercato:



Antrenor - Ovidiu Burcă (nou)



Veniri - Daniel Vîrtej (Steaua), Dani Iglesias (Steaua, Robert Silaghi (FCU Cluj), Denis Rența (CSM Focșani)



Plecări - Sebastian Mailat (FC Botoșani), Matej Simic (Torpedo Kutaisi), Branislav Ninaj (contract încheiat), Roland Niczuly (contract reziliat), Andres Dumitrescu (Slavia Praga / împrumut expirat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)