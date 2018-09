S-au dus peste patron si au cerut antrenor nou!!! Pe cine vor jucatorii la CFR in locul lui Conceicao

Spaniolul Maqueda e deja istorie la CFR. Spaniolul a plecat de la Cluj dupa ce negocierile cu oficialii campioanei n-au ajuns la niciun rezultat.

Conceicao n-a avut liniste decat o zi. Jucatorii nu-l mai vor pe banca, anunta Fanatik. Sursa citata scrie ca liderii Camora si Deac s-au dus la patronul Varga pentru a-i cere sa-l numeasca antrenor pe Vasile Miriuta! Ar fi a treia oara cand Miriuta ar lucra la CFR. Ultima data, antrenorul a fost sub contract la Cluj in sezonul 2016-2017, inainte de venirea lui Dan Petrescu in Gruia.



Presedintele Iuliu Muresan insista cu varianta Conceicao, portughezul adus de el dupa ce Mara si Edi Iordanescu au parasit echipa, acum o luna.