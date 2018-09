Haos total la CFR Cluj! Reactia de ultima ora dupa anuntul ca Julio Baptista va fi DAT AFARA

Julio Baptista nu mai pleaca! Clujenii au anuntat ca nu renunta la fotbalistul in varsta de 36 de ani, in ciuda zvonurilor aparute in ultimele zile.

Sefii de la CFR s-au razgandit! Dupa ce ieri se zvonea ca o sa-l dea afara pe Julio Baptista pentru ca are un salariu prea mare, acum clujenii anunta ca Baptista ramane la echipa.

Fostul fotbalist de la Arsenal si Real Madrid castiga 500.000 de Euro lunar la Cluj. E cel mai mare salariu din prima liga!

Dupa esecul negocierilor cu spaniolii Maqueda si Menendez, patronul de la CFR, Nelu Varga, ar fi incearcat sa-i rezilieze contractul lui Julio Baptista. Varga era nemultumit de suma pe care trebuia sa i-o achite lui Baptista, 500 000 de euro pe sezon!

Clujenii au anuntat intr-un comunicat de presa ca Baptista ramane si este unul dintre jucatorii de baza ai echipei.

"Julio Baptista este si va fi in continuare jucatorul echipei noastre. Fotbalistul brazilian se simte foarte bine la clubul nostru, s-a integrat perfect in familia CFR si nu si-a manifestat dorinta de a parasi echipa. Cu experienta pe care a acumulat-o in fotbal, Baptista a devenit rapid un jucator important in angrenajul CFR-ului si este un model pentru jucatorii mai tineri," se anunta pe site-ul formatiei din Gruia.

Obiectivul CFR-ului ramane in continuare titlul. Pentru echipa lui Conceicao urmeaza derby-ul campionatului cu FCSB imediat dupa meciurile pe care nationala le are in Nations League (In direct la PRO TV), cu Muntenegru si Serbia.