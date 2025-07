După meci, chiar dacă a fost titular, Vali Crețu, fundașul lateral al lui FCSB, s-a declarat nemulțumit că, din cauza regulii U-21, și-a pierdut postul de titular în flancul drept al apărării la meciurile din campionat. Crețu a precizat că i se pare că i se refuză ”dreptul la muncă”.

Mihai Stoica, mesaj pentru Vali Crețu: ”S-a încheiat! Toate au o limită!”

Nemulțumit și de prestația echipei din meciul cu Inter d'Escaldes, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a arătat deranjat de declarațiile făcute de Vali Crețu după meci și i-a transmis veteranului din lotul campioanei României că s-a terminat cu tumbele de după victorii, având în vedere că acestea nu își aveau locul după prestația roș-albaștrilor din meciul cu Inter d’Escaldes.

Oficialul roș-albaștrilor a declarat că Vali Crețu trebuie să își facă treaba cât mai bine în meciurile din Champions League, iar, dacă va fi nevoie de el în meciurile din campionat, acesta va juca. Mihai Stoica a ținut să precizeze faptul că Vali Crețu încasează în prezent cel mai bun salariu din carieră.

”Vă promit că ăsta e ultimul meci în care Crețu face tumbe, nu se poate să faci tumbe după un meci încheiat cu 3-1 cu Inter d’Escaldes. Toate au o limită. Foarte frumos, dar gata, aici s-a încheiat și cu tumbele.

E corect să ai frustrări când simți că poți juca, doar că trebuie să se gândească că are 36 de ani și are meci în fiecare săptămână. El trebuie să joace în Champions League marți sau miercuri, nu are voie să joace joi, dar să joace, că ieri a rămas dator și el. Pe ăștia, trebuia să îi năucim cu fundașii laterali și nu am făcut-o, dar e ok.

Crețu o să încaseze un salariu foarte bun, cel mai bun salariu din viața lui de fotbalist, se va antrena și, când va fi nevoie, va juca, când va putea să joace Vlăsceanu în locul lui Radunovic, Toma, în locul oricui și așa mai departe. Asta e situația, ce să facem”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Ce a declarat Vali Crețu după FCSB - Paksi 3-1

”La 3-0 trebuia să mai marcăm să ne facem returul mai liniștit. În fotbal dacă nu joci până fluieră arbitrul, nu știi ce se întâmplă. A ratat Miculescu și puteam face 4-1 și după ei erau aproape să facă 3-2. Nu ne putem permite.

Sperăm să fie ultimul meci în care am jucat așa. Nu știu dacă ne-am relaxat. Am intrat în jocul lor în repriza a doua. Trebuie să îi luăm mult mai de sus, să nu ratăm ocaziile pe care le avem și să ținem ritmul până la final.

Trebuie să joci inteligent, cu capul, motorul nu te ajută acum că nu are ritm. Nu trebuie să mai iei adversarul de sus. Așteptăm returul și va fi altceva. Îmi era dor de fotbal și de suporteri. Mă bucur că am câștigat.

Îmi place să joc din 3 în 3 zile, dar cu regula asta acum... Cum să mă simt? Mă simt bine și vreau să joc tot mai mult. Mi-aș dori să joc din 3 în 3 zile, dar nu știu. Nu e ușor nici pentru mine. Simți că îți ia dreptul la muncă, dar ce pot să fac? Am și eu doi copii acasă și nu mă simt confortabil”, a spus Vali Crețu după meci.